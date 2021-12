Come ogni anno i duchi di Cambridge hanno voluto fare gli auguri di buon Natale a tutti i britannici (e non solo), stavolta pubblicando una foto scattata durante un recente viaggio in Giordania. Ecco la stupenda foto di famiglia pubblicata da Kate e William che ha subito fatto incetta di like.

Un scatto davvero magnifico quello pubblicato sull’account Instagram dei duchi di Cambridge, Kate Middleton e William, per augurare un sereno Natale a tutti loro followers e al popolo britannico.

Kate e William, la stupenda foto di famiglia in Giordania

William e Kate hanno scelto di pubblicare una foto che li ritrae insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis durante un loro recente viaggio in Giordania. “Lieti di condividere una nuova foto della famiglia”, hanno scritto i duchi nella caption della foto, che è diventata subito virale.

I duchi hanno anche scelto di dedicare un messaggio di ammirazione e ringraziamento a tutto il personale sanitario, che si è battuto duramente e con coraggio durante le fasi più acute della pandemia.

Il principe William, in particolare, ha aggiunto un messaggio personale scritto a mano: “Non potremmo mai ringraziarvi per tutta la dedizione e il sacrificio che avete dovuto affrontare quest’anno. Vi saremo per sempre grati”.

LEGGI ANCHE–> Il Natale di William e Kate: Natale nel segno di Diana, ecco cosa faranno

La foto di famiglia dei duchi è stata scattata da Matt Porteous, e la famiglia non potrebbe apparire più felice e appagata. George sorride felice, sempre più simile al papà, e Charlotte e il fratellino Louis sono cresciuti davvero tantissimo in pochi mesi.

Non sorprende, inoltre, che la famiglia abbia scelto la Giordania come meta del viaggio. La Middleton, infatti, è sempre stata una grande amante di questo Paese, la cui immensa ricchezza storica attira ogni anno milioni di visitatori.

Kate ha passato gran parte dell’infanzia lì perché il padre era un manager della British Airways ed era stato trasferito ad Amman. L’ultimo viaggio ufficiale dei royals nel Paese risale al 2018, am allora solo William era partito. Kate era infatti rimasta a Londra per stare vicino al terzo figlio appena nato.

A distanza di tre anni sono tornati, questa volta tutti insieme!