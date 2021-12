Glitter Nails: il segreto per togliere lo smalto in modo semplice!

Le glitter nails sono senza dubbio un ‘must have’ delle feste natalizie, in particolare del Capodanno. Se avete scelto di laccare le unghie in modo così vezzoso, conoscete anche le tante difficoltà che si trovano nell’eliminare lo smalto glitterato.

Avere unghie impeccabili in occasione delle festività natalizie è davvero importante, non soltanto per completare il look ma soprattutto per sentirsi curate e carine in un’occasione così speciale.

Le glitter nails, anche quest’anno sono tra le nail art più amate e richieste e se sceglierete di realizzare la vostra manicure in casa, scoprirete quanto sia difficile eliminare lo smalto glitterato o anche lo strato di glitter o di smalto molto pigmentato. Abbiamo deciso di svelarvi il modo più semplice di ‘struccare’ le unghie senza rovinarle e in modo veloce.

Glitter Nails: la nail art festosa perfetta per ogni tipo di unghia

Chi lo ha detto che chi non ha unghie lunghissime non possa concedersi una bellissima nail art scintillante con glitter e strass?

Per realizzare delle bellissime glitter nails non si dovrà per forza rivolgersi ad un’estetista o ad un’ onicotecnica professionale, ma lo si potrà fare in casa, acquistando tutti gli smalti e i glitter che si possono trovare facilmente in commercio.

Le glitter nails saranno bellissime sia sulle unghie medio lunghe che sulle unghie corte, magari scegliendo il colore adatto. Per le unghie lunghe e mandorla saranno perfetti i colori chiari, nude o pastello, per le unghie corte, via libera a colori decisi fino anche al rouge noir.

Acquistando i prodotti, potrete concedervi questo tipo di look quante volte volete, l’importante sarà imparare alla perfezione come applicare i glitter ma soprattutto come eliminarli dalle unghie senza stressarvi!

I prodotti che sicuramente vi serviranno saranno:

1- Crema mani

Una buona crema mani garantirà una manicure impeccabile, per questo sarà bene utilizzarla più volte al giorno prima di realizzare la manicure per Natale o Capodanno. Un’ottima crema mani, sarà quella solida che potrete preparare in casa con una semplicissima ricetta fai da te.

2- Olio per cuticole

L’olio per cuticole, servirà per realizzare un finish perfetto della manicure. Niente di più brutto che vedere delle unghie laccate perfettamente contornate da cuticole secche.

3- Base smalto trasparente

Per ogni tipo di manicure, sarà fondamentale applicare una base trasparente che crei una base liscia sulla quale lavorare e protegga anche le unghie dai pigmenti colorati.

4- Smalto colorato

Se deciderete di realizzare delle glitter nails seguendo le tendenze attuali, dovrete applicare la luminosità soltanto ad alcune unghie, per questo le altre dovranno essere laccate con uno smalto classico. Il colore perfetto per Natale? Il rosso sicuramente ma in queste festività saranno perfetti l’oro e anche il rosa.

5- Glitter in polvere libera

I glitter potranno essere applicati in polvere libera, facendoli cadere su uno smalto appena applicato ed eliminandone l’eccesso. Si potrà poi sigillare l’unghia applicando un top coat trasparente.

6- Smalto glitterato

Se non si vorranno utilizzare i glitter in polvere libera saranno perfetti anche gli smalti glitterati davvero pratici da applicare e di grande effetto.

Glitter Nails per Natale e Capodanno: ecco il metodo esclusivo per eliminare lo smalto in modo semplice e veloce

Seguendo il video tutorial potrete imparare un metodo semplice e veloce per eliminare smalti molto pigmentati e glitterati.

Non vi resta che scegliere lo stile ed il colore delle vostre unghie glitterate da sfoggiare durante le prossime festività natalizie.