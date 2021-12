Miss Italia, salta tutto: l’annuncio che nessuno si aspettava

Annuncio inaspettato per la finalissima di Miss Italia 2021: salta tutto per il concorso di bellezza più famoso d’Italia.

Salta la finale di Miss Italia 2021 che si sarebbe dovuta svolgere domenica 19 dicembre in diretta streaming da Venezia. L’evento è stato ufficialmente rinviato e, per il momento, non c’è una data ufficiale in cui potrà svolgersi. La decisione è arrivata a causa di due contagi da Covid 19. Due ragazze partecipanti, infatti, sono risultate positive. Da qui la decisione di rinviare la finale per salvaguardare la salute di tutte le ragazze e delle persone che lavorano al concorso di bellezza più famoso d’Italia.

Patrizia Mirigliani ha annunciato la positività di due ragazzi e il conseguente rinvio della finalissima attraverso una conferenza stampa diramata sui profili social ufficiali di Miss Italia.

La finale di Miss Italia 2021 rinviata: quando si svolgerà

In attesa di una data ufficiale, la finalissima di Miss Italia 2021 dovrebbe svolgersi a gennaio. La conferma, tuttavia, arriverà nel corso delle prossime settimane.

“Abbiamo deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale. Siamo molto dispiaciuti, ma siamo certi di avere deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo spirito di Miss Italia è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze”, ha detto Patrizia Mirigliani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Delia Duran al Grande Fratello Vip: il trionfo dopo la batosta con Alex Belli