Tartan Nails: la meravigliosa nail art natalizia!

Cosa c’è di più festoso che delle unghie in pieno mood invernale? Le Tartan Nails vi conquisteranno a prima vista e saranno perfette da sfoggiare durante le prossime feste natalizie.

Il Tartan è un tessuto particolare, con cui si confeziona il tipico kilt, il gonnellino scozzese. Si presenta con una trama in cui fili di diversi colori si sovrappongono seguendo degli schemi predefiniti, il classico ‘tessuto scozzese’ coloratissimo che mette tanta allegria e perché no, riesce a regalare quello stile ricercato a qualsiasi outfit.

Lo stesso stile verrà riportato nella nail art con le Tartan Nails una delle tendenze unghie invernali a cui non si può davvero rinunciare soprattutto durante le feste di Natale.

Tartan Nails: i colori e gli abbinamenti da non perdere

Realizzare delle Tartan Nails sarà semplice e si potranno abbinare diversi colori, scegliendone uno di base. Ovvio che il rosso sarà il colore più gettonato, ma delle unghie dal fondo verde o addirittura fucsia non stoneranno durante i brindisi in famiglia.

Questo tipo di nail art risulta essere importante e necessiterà dei giusti abbinamenti non solo di colore ma anche di stile. Con delle mani in primo piano e coloratissime sarà carino per le giovanissime enfatizzare la presenza del tartan sulle unghie magari indossando un gonnallina kilt nelle stesse tonalità da abbinare con un maglioncino tinta unita.

Per le donne più mature che vorranno sfoggiare questo tipo di unghie le soluzioni potrebbero essere diverse. La prima sarà quella di scegliere di decorare una o due unghie al massimo in fantasia tartan e mantenere le altre in un solo colore, che potrebbe essere un bel rosso acceso, la seconda sarà sfoggiare delle unghie tartan con un abitino semplice, in maglia o anche in un tessuto elegante come il velluto.

Un piccolo vezzo? Riprendere il colore base delle unghie tartan con un accessorio che potranno essere degli orecchini o anche un bel rossetto abbinato ad un makeup occhi molto semplice e luminoso.

Tartan Nails: il video tutorial per realizzarle passo dopo passo

Dopo aver eseguito una manicure completa, avendo cura soprattutto delle cuticole che dovranno essere integre e super idratate potrete, seguendo questo video tutorial, scoprire tutti i segreti per realizzare delle bellissime unghie effetto tartan che vestiranno le vostre mani in modo elegante, unico e festoso!