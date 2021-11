Strass Nails: la manicure che tutte vorranno indossare a Natale!

Se amate la manicure di grande effetto e che faccia brillare le vostre mani durante le festività natalizie, le Strass Nails sono quella ideale per voi.

La nail art di Natale è senza dubbio luminosa e preziosa anche nei più piccoli particolari. Abbiamo visto come il rosa sarà uno dei colori di smalto più amati durante le festività natalizie ma a rendere unica la manicure saranno i cristalli ed in particolare le strass nails che stanno conquistando moltissime donne, dalle più giovani alle più mature.

Che rendano un’unghia completamente brillante o siano un vezzoso richiamo sulla nail art natalizia, questi cristallini saranno i veri protagonisti della manicure di Natale 2021.

Strass Nails: la tendenza perfetta per tutte le unghie

Gli strass saranno degli alleati della bellezza delle nostre mani ed in particolare delle unghie, sapranno rendere preziosa anche la manicure più semplice con colori nude o la amatissima french manicure che non passerà mai di moda.

Per le più estrose, gli strass potranno essere colorati, e multi sfaccettati, essere protagonisti di decorazioni dal tema natalizio o anche regalare un tocco di luce alla classica manicure con le unghie laccate rigorosamente in rosso.

Per quanto riguarda la forma, inutile sottolineare quanto una nail art elaborata renda di più su unghie medio lunghe, anche se applicati in modo equilibrato potranno rendere molto femminile anche una manicure su unghie medio corte.

Strass nails: il video tutorial per realizzare delle nail art natalizie con gli strass

Seguendo questo video tutorial potrete realizzare delle originali nail art sul tema natalizio dove gli strass regaleranno dei piacevolissimi effetti di luce e colori.

Come si applicano gli strass sulle unghie

Gli strass sono quei brillantini che regalano molta luce alla nail art che contemplano un fondo piatto, sono quindi dei cabochon. Sono deliziosi e le donne ormai non ne possono davvero più fare a meno.

I colori disponibili sono infiniti ma i più utilizzati sono senza dubbio quelli a luce bianca che ricordano i diamanti. In occasione del Natale però il colore diventa protagonista. Ma scopriamo come si applicano questi vezzosi protagonisti sulle unghie.

Per prima cosa bisognerà creare una base molto liscia ed omogenea, anche con un semplice smalto o a livello professionale l’onico tecnica provvederà a renderla tale con il gel, l’acrilico o il semi permanente.

Per prelevare lo strass e applicarlo sulle unghie esiste un doppio “pennello” con la punta ricoperta di cera e l’altra in metallo. L’una per prelevare lo strass e l’altra per posizionarlo in modo estremamente preciso.

->>LEGGI ANCHE: Nail art per il Natale: i consigli e le più belle idee da copiare

Strass nails: le idee più carine da copiare per il Natale 2021

Ecco per voi alcune tra le più belle nail art natalizie con gli strass selezionate tra le bacheche di Pinterest il social dove l’immagine veicola sogni e creatività!

->>LEGGI ANCHE: Unghie opache: come scegliere e realizzare il trend di stagione

Non vi resta che scegliere la vostra nail art natalizia e arricchirla con tanti brillantini ” i migliori amici delle donne” !