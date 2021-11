Nail art per il Natale: i consigli e le più belle idee da copiare

Il Natale è alle porte e come ogni anno anche le nostre unghie si vestiranno di luce e colori. Per tutte coloro amano le nail art per il Natale, qualche consiglio per preparare le unghie alla nail art e alcune idee a cui ispirarsi.

La nail art è ormai a tutti gli effetti una forma d’arte e un modo per esprimere se stesse, un vezzo al quale difficilmente si rinuncia. Come per l’estate, anche la stagione invernale ha le sue tendenze soprattutto per quanto riguarda il colore, come il verde che in questa stagione autunno inverno 2021- 2022 è considerato una delle tendenze ‘must have’.

Scopriamo quali sono le cure indispensabili da dedicare alle mani e alle unghie e alcune idee di nail art per il Natale tutte da copiare!

Nail art natalizie: attenzione all’idratazione e alle cuticole

Qualsiasi nail art che comporti delle decorazioni, fossero anche soltanto alcuni glitter metterà in evidenza le unghie e soprattutto i piccoli difetti che potrebbero interessare il letto ungueale ed in particolare lo stato delle cuticole.

Una mano ed un’unghia poco idratate e delle cuticole non integre e secche, renderebbero qualsiasi tipo di smalto e nail art del tutto anti estetiche.

Per questo, anche se si prediligono le mani del professionista che applicherà sulle unghie il gel, le polveri acriliche o semplicemente uno smalto semi permanente, ci si dovrà prendere cura delle proprie mani ogni giorno.

Via libera alle creme idratanti formulate in modo specifico per le mani e perfetti gli oli vegetali come quello di jojoba ottimo per mani ed unghie.

Attenzione alla cura delle cuticole che dovranno per prima cosa essere sempre ben idratate e nel caso in cui invadano troppo il letto ungueale, regolate con un tronchesino o spinte indietro con un bastoncino di legno di arancio.

L’olio per cuticole dovrà essere il vostro miglior alleato da applicare durante il giorno, per le ‘manicure addict’ o almeno al mattino e alla sera, magari tenendolo pronto sul comodino assieme ad una buona crema per le mani.

Nail art per il Natale: le idee più ‘glamour’ rubate alle bacheche di Pinterest

Come realizzare una vezzosa nail art natalizie: il video tutorial

Seguendo questo video tutorial, potrete realizzare una bellissima nail art per il Natale con un semplice ma sempre grazioso fiocco di neve che potrete realizzare anche semplicemente su qualche unghia e arricchire di qualche tocco di luce come glitter o strass.