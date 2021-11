Ex tronista mamma bis: la famiglia di Uomini e Donne si allarga

Ex tronista è diventata mamma per la seconda volta: il dolce annuncio che allarga ufficialmente la famiglia di Uomini e Donne.

La famiglia di Uomini e Donne si allarga. Una delle troniste più amate della storia del programma di Maria De Filippi è diventata mamma per la seconda volta. La famiglia che ha formato con l’ex corteggiatore scelto al termine del suo percorso sul trono, si è allargata con l’arrivo di un altro maschietto.

L’ex tronista che è diventata nuovamente mamma è Rosa Perrotta. L’ex tronista che ha trovato l’amore proprio durante il percorso sul trono ha partorito il suo secondo bambino.

Uomini e Donne: l’ex tronista Rosa Perrotta mamma per la seconda volta

Grande gioia per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che dono diventati genitori per la seconda volta. Dopo aver formato ufficialmente una famiglia con la nascita del piccolo Domenico Ethan che oggi ha due anni, la coppia che si è conosciuta e innamorata nello studio di Uomini e Donne, ha accolto il piccolo Mario Achille.

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne, le troniste battono le dame: il ribalto è impressionante

“Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta,la felicità dritta negli occhi:i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi.

Ci hai fatti spaventare un attimo,ma tutto è andato per il meglio.🙏🏼

Da oggi,insieme al tuo fratellino,sarai per sempre la ragione della mia vita.

9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille.

Grazie infinite a tutti voi per l’amore❤️

Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”, ha scritto mamma Rosa al settimo cielo mentre stringe tra le braccia il suo bambino accanto al compagno Pietro che è stato al suo fianco durante la nascita del secondogenito.



LEGGI ANCHE—>Era una delle ragazze più amate di Non è la Rai: ecco com’è oggi e cosa fa

Tanti i messaggi di auguri da parte di amici e fan che, ora, aspettano anche il matrimonio di Rosa e Pietro. Il 2022 sarà l’anno giusto?