Smalto adesivo: cosa è e come utilizzarlo in modo corretto!

Siete alla ricerca di una manicure veloce, semplice ed impeccabile? Lo smalto adesivo è il prodotto perfetto per avere delle mani sempre curate e super ‘glamour’.

Ne avrete sentito parlare o avrete visto qualche video on line che presenta lo smalto adesivo come un prodotto all’avanguardia, semplice da utilizzare e dal risultato velocissimo.

Se siete curiose di conoscere questo trattamento di bellezza per le vostre mani, ecco tutto quello che ‘è da sapere e come utilizzarlo in modo perfetto.

Smalto adesivo: cosa è

Se avete poco tempo da dedicare alla manicure ma desiderate avere comunque unghie colorate e perfette, lo smalto adesivo è sicuramente un’ottima alternativa e potrà essere applicato da sole senza bisogno di rivolgersi ad alcun professionista del settore.

Questo tipo di smalto si presenta in adesivi che anno la forma delle unghie che andranno posizionati su di esse e sagomati per poi eliminare la parte in eccesso.

Il risultato sarà quello di una manicure professionale e gli adesivi potranno essere semplicemente colorati o anche decorati. Si potrà giocare alternando sfumature e magari applicando gli adesivi colorati soltanto su alcune unghie dando spazio alla propria creatività.

Esistono in commercio varie tipologie di smalto adesivo, le più economiche purtroppo non regalano le prestazioni di quelle professionali formulate con materiali che garantiscano anche una certa durata alla manicure. Il costo può oscillare da un minimo di 5 euro ad un massimo di 20 euro circa.

La differenza tra gli smalti adesivi economici e quelli più professionali sta nella formulazione, i low cost sono degli sticker veri e propri mentre gli altri sono adesivi a base smaltata.

Come utilizzare lo smalto adesivo in modo impeccabile

Seguendo il video tutorial potrete imparare tutti i passaggi per applicare lo smalto adesivo e sagomarlo alle vostre unghie in modo perfetto. Inutile aggiungere che come per ogni altro smalto, prima dell’applicazione si dovranno curare unghie e cuticole con una manicure completa.