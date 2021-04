Sai perchè la manicure giapponese è il nuovo trend? Devi assolutamente scoprire come si fa

Il nuovo trend per le unghie, la manicure giapponese, ti sorprenderà per la tipologia di trattamento ma soprattutto per gli eccezionali risultati sulle unghie, anche quelle molto fragili e delicate.

La manicure è un vero e proprio rituale di bellezza al quale difficilmente si rinuncia, ma per prendersi cura della salute e della bellezza delle unghie non basta certo applicare lo smalto più glam ma curarle e mantenerle con trattamenti specifici.

Avendo cura delle nostre unghie avremo senza dubbio un aspetto più raffinato, soprattutto se si mantiene quell’allure naturale che ogni donna dovrebbe preferire a qualsiasi manicure che segua il trend dei colori o della decorazione unghie del momento. La manicure giapponese, si va ad inserire proprio tra i trattamenti per le unghie che donano bellezza, ma soprattutto salute alle unghie, scopriamo cosa è e come si fa.

Manicure giapponese: cosa è

La manicure giapponese, conosciuta come P -Shine, è un vero e proprio trattamento di bellezza per le unghie che però mette in primo piano la loro salute. Le unghie infatti saranno nutrite e idratate in profondità, saranno rafforzate e anche limate in modo professionale.

Un trattamento che prevede dei passaggi obbligati e l’utilizzo di prodotti specifici che renderanno le unghie lucide e forti in modo totalmente naturale senza bisogno di utilizzare nessun tipo di smalto!

Il trattamento di manicure giapponese potrà essere fatto in centri estetici specializzati che lo offrono come servizio o in casa, attraverso l’acquisto di kit specifici.

Manicure giapponese: quali sono i prodotti per realizzarla

La manicure giapponese si avvale di prodotti unici, formulati per donare alle unghie tutte le sostanze necessarie alla loro salute e alla loro bellezza, sostanze funzionali come sali minerali e vitamine, ma anche proteine e in particolare un prodotto davvero unico, la cera d’api, la vera protagonista della manicure giapponese!

I prodotti per realizzare la manicure giapponese sono contenuti in kit, acquistabili on line o anche nei negozi specializzati. Questi kit contengono:

lime in camoscio

lime per unghie in carta

pasta o crema alla cera d’api addizionata di sostanze funzionali per la salute delle unghie

polvere trattante a base di cera d’api e altre sostanze naturali come polvere di riso e perle polverizzate.

Il trattamento

Per prima cosa si dovranno definire la lunghezza e la forma delle unghie utilizzando una lima di carta. Poi ci si dovrà dedicare alla cuticole, spingendole indietro con un bastoncino di legno d’arancio ed eventualmente eliminando quelle in eccesso con un tronchesino specifico.

L’unghia poi andrà opacizzata con una lima buffer che renderà la superficie leggermente porosa e recettiva al trattamento successivo.

Il trattamento di manicure giapponese prevede l’utilizzo di prodotti diversi, il primo che si applicherà sarà la crema di cera d’api che contribuirà a nutrire in profondità l’unghia naturale. Questa crema si applicherà attraverso la lima in camoscio che nello stesso tempo contribuirà a lucidare l’unghia.

A questo punto si dovrà utilizzare il prodotto in polvere che sarà fondamentale per potenziare l’azione della pasta di cera d’api e per formare una sorta di protezione per le unghie arricchendole anche di minerali come il calcio, fondamentali per salute e la bellezza delle unghie.

Manicure giapponese: per chi è indicato il trattamento

Il trattamento di manicure giapponese è indicato per tutte coloro hanno unghie che si sfaldano, si rompono e necessitano di essere nutrite e curate in profondità e per tutte coloro amano le unghie naturali ma bellissime.

Manicure giapponese: quali sono i sorprendenti risultati e come mantenerli

La manicure giapponese è il trattamento ideale per chi ama le unghie naturali e ben curate e dopo l’applicazione di tutti i prodotti le unghie appariranno incredibilmente lucide e sane. Il trattamento completo potrà essere riproposto ogni 3 settimane, mentre le unghie in fase di ricrescita potranno essere trattate proprio sulla porzione di unghia della ricrescita, con l’applicazione della polvere anche una volta alla settimana.

Manicure giapponese: il video tutorial per imparare a realizzarla passo dopo passo

Seguendo questo video tutorial, potrete imparare come realizzare una perfetta manicure giapponese passo dopo passo.