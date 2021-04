Perfect Devil Cookies cereal: croccanti e golosi, da perderci la testa!

I perfect Devil Cookies sono dei golosissimi e croccanti mini cookies da tuffare nel latte a colazione o da sgranocchiare quando si ha voglia di qualcosa di dolce ma anche sano.

Se avete voglia di deliziare il vostro palato con qualcosa di dolce, sano, leggero ma soprattutto golosissimo, i Perfect Devil Cookies sono la ricetta giusta per voi. Dei buonissimi cereali pronti da inzuppare nel latte e che conquisteranno tutti al primo assaggio.

Una ricetta dolce ma anche decisamente sana perché preparata con ingredienti leggeri, senza zuccheri aggiunti, ottima per gli intolleranti al lattosio perché non prevede l’utilizzo di latte nella preparazione e perfetta anche per chi è a dieta perché a ridotto contenuto di grassi. Non ci resta che scoprire come prepararli.

Perfect Devil Cookies: gli ingredienti e la ricetta da seguire passaggio dopo passaggio

La ricetta di questi golosissimi Perfect Devil Cookies, nascono dalla passione della bravissima food blogger arianna.fit_life e scoprirete quanto sarà semplice e divertente prepararli per averli sempre a disposizione di tutta la famiglia.

Una ricetta che conquista il palato al primo assaggio e che la stessa creatrice presenta in modo molto invitante:

“…croccantissimi, intensi e avvolgenti… un gusto così goloso “da perderci la testa”

friabili.. ti si scioglieranno sotto al palato regalandoti un “sogno al cioccolato”

Perfect Devil Cookies: gli ingredienti ed il procedimento per prepararli

Siete pronti a scoprire come preparare questi meravigliosi e ottimi mini cookies? Ecco gli ingredienti ed il procedimento:

“monta con delle fruste elettriche •45gr di margarina morbida con •75gr di stevia, fino ad ottenere un composto spumoso (2 min circa)

-unisci 20gr di uovo (sbattuto) e continua a montare per qualche secondo

-aggiungi •85gr di farina 0, •40gr di gocce di cioccolato fondente e •10gr di cacao amaro+ un pizzico di sale, amalgama con una spatola

-otterrai un composto morbido, copri con pellicola e riponi il contenitore in frigo per 2h

-forma delle palline grezze, (io ho fatto dei cereali ma puoi scegliere la dimensione che preferisci)

-riponi le palline in freezer per 2h (il segreto dei cookies e cuocerli congelati)

-inforna poi a 170ºC ventilato per 10 min

-appena sfornati schiacciali leggermente con il fondo di un bicchiere e lascia raffreddare completamente!

-poi gusta questa delizia!”

