Test dell’eyeliner: come lo porti? Scopri che tipo di persona sei

Pronta per il test dell’eyeliner? No, tranquilla, non vogliamo testare la sua resistenza ma solo sapere come le porti: quale preferisci?

Ci sono persone che credono ancora che il make up, i trucchi e le tecniche di realizzazione del trucco siano una sciocchezza.

Noi, però, sappiamo bene che non è assolutamente così e che il make up è una vera e propria arte, non è vero?

Bene, per il test di oggi della personalità abbiamo deciso di chiederti come realizzi la linea del tuo eyeliner.

La risposta ci svelerà che tipo di persona sei: non sei curiosa?

Test dell’eyeliner: dimmi come lo porti e ti svelerò chi sei veramente

Insomma, dicci la verità: come ti piace indossare l’eyeliner?

Eh sì, per il nostro test di personalità di oggi devi dirci quali evoluzioni riesci a fare con la tua mano ed il pennellino dell’eyeliner.

Dopotutto, quello che ti abbiamo proposto oggi si chiama proprio test dell’eyeliner!

Vogliamo solo sapere come porti il tuo o come preferisci truccarti: che ne dici, ti va di spiegarci come “disegni” sui tuoi occhi al mattino?

Le opzioni tra cui puoi scegliere sono quattro: preferisci lo stile egiziano o quello stile pin-up? Ti piace puntare ad un classico cat-eye (chiamato anche feline) oppure preferisci la doppia linea, semplice ma con due colori in sovrapposizione?

Dicci qual è il tuo stile preferito e ti diremo chi sei veramente!

eyeliner stile egyptian : il primo stile che ti proponiamo è uno dei più intriganti che ci siano. Lo abbiamo accorpato a quello di stile egiziano (anche perché non potevamo proporti tutti gli stili di eyeliner esistenti al mondo. Non avremmo finito più!).

Quello in questione si caratterizza per una linea sottile che segue il bordo cigliare superiore dell’occhio per poi arrivare all’angolo e “aprirsi” sulla palpebra mobile.

Che cosa ci dice di te questo stile? Sicuramente che sei una persona veramente affascinante , capace di ammaliare gli altri solo con uno sguardo. Lasci che i tuoi segreti rimangano tali e, proprio per questo, riesci ad attirare tantissime persone . Complimenti, sei una vera maestra del make-up oltre che del mistero !

Se lo scegli ancora, evidentemente, non solo ti piace particolarmente quella decade (con i suoi vestiti, le sue acconciature ed il suo eyeliner perfetto) ma vuol dire che sei, anche, virtualmente una vera pin-up!

Non lasci che nessuno possa metterti i piedi in testa, anzi! Sei decisamente una persona forte, sicura di sé e convinta di poter rivoluzionare il mondo. Gli altri non ti fanno paura e sei carismatica ed una vera e propria leader. Il tuo eyeliner ci svela che hai sempre la battuta pronta e, di certo, sono pochi quelli che riescono a tenerti testa!

eyeliner stile classico : un cat eye preciso e conturbante, ciglia folte per impreziosire il tuo sguardo e, forse, un poco di ombretto colorato.

Sì, per te l’eyeliner non deve essere né complicato e né troppo eccessivo da rubare l’attenzione: è il tuo sguardo che deve risaltare, non le tue capacità nel disegno!

Sei una vera rubacuori , lasciacelo dire: sei molto più interessata alla sostanza che alla forma e non ti piace ricorrere a giochetti e trucchetti .

I sotterfugi, decisamente, non fanno per te! Sei una persona schietta e diretta , la vera e propria rappresentazione di qualcuno che non vuole reinventare la ruota.

A che serve staccarsi dalla tradizione quando quello che fai va benissimo per te? Impossibile farti cambiare idea: non sei testarda ma solo molto sicura di te!

Qual è la verità?

No, dai, scherziamo: vogliamo solo dirti che, evidentemente, per te il trucco è qualcosa di più di un semplice strumento per stare bene con te stessa.

Tu, veramente, lo vedi come un’arte e un qualcosa che può rivoluzionarti la giornata. Se non ti sei truccata, la mattina, senti di aver perso un’occasione!

Chi sceglie un trucco che sembra semplice ma in realtà non lo è (realizzato con colori differenti e con precisione millimetrica) è una persona che ha una vera e propria passione per la precisione ed il bello. Sei precisa e curata, divertente e modesta. Insomma, il pacchetto completo!