Test dei sogni: tu sei riuscita a realizzare il tuo oppure no?

Oggi abbiamo pensato di proporti il test dei sogni. No, tranquillo, non devi dirci cosa hai sognato questa notte! (Visto che, con ogni probabilità, te lo sei già scordato). Cerchiamo di scoprire se hai seguito i tuoi desideri nella vita!

Alzi la mano chi sente una minima correlazione con Billy Elliot.

Come? Non ricordate chi sia? Ah ma semplicemente la trasposizione cinematografica della storia vera del ballerino Philip Mosley.

Nato nell’Inghilterra dei minatori (e scioperanti, visto che la storia è avvenuta nel 1943) Philip aveva un innegabile talento per la danza ma, prima di diventare un ballerino professionista, ha dovuto scontrarsi con il padre e con i pregiudizi del tempo.

Inutile dirvi che, alla fine, il talento è riuscito a prevalere sulle paure e sul bigottismo, rendendo questa una storia a lieto fine.

Hai già capito, più o meno, dove stiamo andando a parare, vero?

Test dei sogni: scopriamo insieme se sei riuscita a realizzare i tuoi

Quello che vogliamo sapere oggi è se anche tu hai seguito o sei riuscita a seguire i tuoi sogni.

Come faremo a scoprire questo piccolo particolare? Semplicemente ponendoti una domanda che ormai conosci bene.

Che cosa vedi in questa foto?

Questa illustrazione potrebbe rappresentare una trasposizione grafica di un altro grande classico del cinema e cioè Lo squalo di Steven Spielberg.

No, non vogliamo chiederti se hai paura di essere mangiato da uno squalo bianco di dimensioni enormi, non ti preoccupare!

Quello che vogliamo sapere, infatti, è se quello che fai ora nella vita è il tuo sogno, quello per cui hai lavorato tanto o se, semplicemente e come tantissime altre persone, hai dovuto cedere alle pressioni che ti ha fatto la vita o qualcun altro.

Ovviamente, ricorda che non è mai troppo tardi per provare a raggiungere i propri obiettivi.

Certo, se hai scordato i tuoi sogni, però, c’è il rischio che tu non rincorra mai la tua vera passione! Meglio provare subito questo test, non trovi?

hai visto prima lo squalo: pensavi che ti avremmo detto che, se vedi prima il profilo dello squalo, vuol dire che non vivi i tuoi desideri a pieno, vero?

E invece no! Per te, notare per primo il profilo di uno squalo con la bocca aperta, posizionato al centro dell’immagine, vuol dire avere ben chiari quali sono i tuoi limiti, le tue responsabilità ed anche quali sono i tuoi obiettivi finali.

Certo, lo squalo può rappresentare sia la paura ed il fallimento, come se vedessi quella persona che ti ha sempre detto che non puoi farcela, e sia la serietà che ci vuole per seguire le proprie passioni, lo studio e l’impegno che servono per essere veramente liberi.

Di certo, però, non vuol dire che stai facendo qualcosa che non ti va o, anzi, che tu non stia preparandoti ad andare per la tua strada!

La vera libertà è quella di chi guarda in faccia i suoi sogni (e quindi anche le sue paure) e, invece di rimanere semplicemente fermo a “sognarli”, si impegna per farli diventare realtà.

Nessuno diventa famoso o talentuoso dall’oggi al domani e tu lo sai bene. Hai fatto (o farai a breve) un passo nel vuoto e il test di oggi ci ha svelato che, nonostante tu abbia fatto ovviamente una scelta ottimale, non sei di certo uno scapestrato!

hai visto prima la gamba: sappiamo già che cosa ti aspetti di sentire. Vedere il profilo della gamba, con i denti che la avvolgono, dovrebbe essere la rappresentazione del fatto che, nonostante le condizioni avverse, tu realizzerai comunque i tuoi sogni perché ti stai impegnando per farlo, no?

Ebbene, in realtà è proprio il contrario: sorpreso, vero?

Se in questa immagine hai visto prima l’elemento che manca di libertà, che si dimena tra la fauci dello squalo (o le norme della società), allora possiamo dirti con certezza che ti manca proprio… poter seguire i tuoi sogni!

Evidentemente, e questa non è una colpa, hai dovuto fare delle scelte che ti hanno portato molto lontana dai tuoi veri obiettivi e desideri.

Per questo vedi nell’immagine, come prima cosa, qualcuno che si sente ingabbiato o che non riesce a sfuggire al suo destino. Non si tratta di una persona che si sta liberando! (O che, almeno, ti sembra possa farlo).

Insomma, il test ci ha rivelato che, per ora, ti manca ancora qualcosa per essere felice. Che ne dici, te la senti di rivoluzionare la tua vita?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.