Scegli uno dei simboli di Squid Game e scopriamo chi saresti nella serie

Ebbene sì, abbiamo deciso di proporti il test di Squid Game. Non vorresti sapere chi saresti se ti trovassi nella famosissima serie coreana?

Non abbiamo di certo bisogno di presentarvela, vero?

Squid Game serie coreana che ha letteralmente spopolato su Netflix ha conosciuto un successo planetario ed è diventata, in pochissimi mesi, un vero e proprio cult.

Passata la festa di Halloween (dove abbiamo intravisto orde di bambini in felpa e tuta rossa, con la maschera nera sul volto), abbiamo pensato di proporti una rilettura di questa serie da un punto di vista psicologico.

Che ne dici: ti va di giocare con noi? Promettiamo che questo test non diventerà estremo come la serie!

Test di Squid Game: scegli uno dei tre simboli e scopri cosa significano davvero e chi sei

Se sei anche una di quelle persone che ha deciso di non vedere Squid Game, mentre il resto del mondo divorava episodio dopo episodio, di certo ne avrai sentito parlare.

La serie (un vero e proprio trattato contro il capitalismo, le disparità sociali e le condizioni di vita delle persone in Corea del Sud) ha conosciuto un successo strepitoso.

Intrappolati in un gioco perverso e pericoloso, un gruppo di persone (tra cui i nostri protagonisti) devono cercare di salvarsi, affrontando prove ispirate da tipici giochi d’infanzia.

LEGGI ANCHE –> Test dei sogni: tu sei riuscita a realizzare il tuo oppure no?



Ad assicurarsi che tutto vada come previsto, ci sono delle guardie sempre mascherate e silenziose. Le guardie si “dividono” in un grado di gerarchia in forme. La più bassa è il cerchio, la media è il triangolo e la più alta, almeno tra le guardie, è il cerchio.

Queste forme geometriche, però, si trovano anche sul bigliettino da visita che i reclutatori del terribile Squid Game danno ai malcapitati che hanno scelto come giocatori!

Inoltre, poi, tutta la seria è pervasa di simboli che ritornano sempre a queste “semplici” forme geometriche.

Per il nostro test di oggi, quindi, noi ti chiediamo solo di sceglierne una: dimentica le guardie e prova a dirci qual è la forma che ti attrae di più.

Ti diremo chi saresti nella serie (sperando che domani tu non debba risvegliarti insieme ad altri giocatori!).

cerchio : sai bene che il cerchio rappresenta chiaramente l’eterno ritorno e la ciclicità dell’infinito. Hai scelto un simbolo niente male, vero?

Di certo sei una persona che non ha paura di reinventarsi , di cambiare e di adattarsi pur rimanendo fedele ai suoi ideali.

Sei capace di fare qualsiasi cosa per vincere, non hai paura: ciclicamente, però, ritorni alla tua vera natura.

Vorresti essere libera ma, spesso, non riesci a deviare dalla strada ineluttabile che hai preso. Nella serie saresti Kang Sae-byeok ovverosia 067 . Sei una persona forte e indipendente , astuta ed intrigante . Complimenti!

: sai bene che il cerchio rappresenta chiaramente l’eterno ritorno e la ciclicità dell’infinito. Hai scelto un simbolo niente male, vero? Di certo sei una di , di cambiare e di adattarsi pur rimanendo fedele ai suoi ideali. Sei capace di fare qualsiasi cosa per vincere, non hai paura: ciclicamente, però, ritorni alla tua vera natura. Vorresti essere libera ma, spesso, non riesci a deviare dalla strada ineluttabile che hai preso. Nella serie saresti ovverosia . Sei una e , ed . Complimenti! triangolo: il triangolo è uno dei simboli più forti e potenti che ci siano e, ovviamente, se lo hai scelto vuol dire che anche tu punti ad essere così forte.

Conti solo sulle tue forze e sull’incredibile carisma che hai sugli altri: sei una persona piena di risorse, che non ha paura di fare quello che deve fare per sopravvivere.

Gli altri, per te, non sono assolutamente indispensabili, anzi! Chiunque voglia seguirti per sopravvivere è ben accetto ma, di certo, non sprecherai tempo o energie per salvarli: devi pensare prima a te stesso!

Nella serie sei Jang Deok-su o 101: sì, è vero, si tratta di un criminale della peggior specie, ci dispiace per te!

Sei evidentemente una persona che sa il fatto suo: ti consigliamo solo di non tatuarti un serpente in faccia e di non immischiarti con la droga!

LEGGI ANCHE –> Test uomo o donna: scopri di che genere è il tuo cervello

quadrato: sapevi che, nell’alfabeto coreano, la lettera M è rappresentata da un quadrato? Se hai scelto questo simbolo, quindi, sei evidentemente una persona concreta e pratica: hai tutti e quattro i lati “ancorati” al suolo!

Da sempre il simbolo per eccellenza del tempio, della stabilità e della saggezza, il quadrato rappresenta un

Se dovessi risvegliarti nella serie saresti l’anziano Oh Il-nam o 001, quello che sembra essere il primo giocatore ad essere reclutato.

Sembri senza risorse, indifeso e veramente poco utile ma, nella realtà dei fatti, sei molto più sveglio di quello che non fai credere!

Sei una persona concreta (come un quadrato), saggia e che ragiona con una mente piuttosto lucida ed acuta. Non ti fai ingannare da nessuno!