Pink nails: la scelta più raffinata per il Natale 2021

Le Pink nails sono una delle scelte più eleganti per le feste natalizie ecco i consigli e le idee a cui ispirarsi per delle bellissime unghie in rosa.

Con il Natale che si avvicina si pensa anche a curare il proprio look e ad entrare nell’atmosfera più magica dell’anno con il makeup giusto, l’outfit perfetto e naturalmente con una nail art molto speciale.

Scopriamo insieme qualche consiglio per unghie impeccabili e le idee più chic di Pink Nails da sfoggiare durante le festività natalizie.

Pink nails: come preparare le unghie per la nail art di Natale più chic!

Le mani, come le unghie necessitano di cure quotidiane, tanta idratazione soprattutto in inverno quando le basse temperature le rendono soggette ad arrossamenti e screpolature.

Le nostre unghie, smalto a parte, dovrebbero essere sempre ben idratate soprattutto per quanto riguarda le cuticole. Ottimo il trattamento con gli oli vegetali come quello di jojoba perfetto per mantenere il letto ungueale sano e bello.

Dopo aver pensato all’idratazione sarà bene limare le unghie mantenendole sempre ordinate, perfette le lime in cartone molto meno stressanti per le unghie rispetto a quelle di metallo.

Uno smalto nude o anche trasparente completeranno perfettamente la manicure, ma se si vuol regalare alle proprie mani un tocco di luce e colore perfetto per il natale, le Pink Nails sono decisamente una scelta vezzosa e femminile!

->>LEGGI ANCHE: Unghie opache: come scegliere e realizzare il trend di stagione

Unghie perfette per Natale: ecco le Pink Nails più glam a cui ispirarsi

Chi lo ha detto che la nail art natalizia debba passare per forza per colori come il rosso, il verde, l’oro o l’argento? Ecco per voi qualche idea di nail art in rosa ispirata al Natate per uno stile raffinato ed elegante perfetto da sfoggiare con ogni outfit!









->>LEGGI ANCHE: Nail art per il Natale: i consigli e le più belle idee da copiare

Come realizzare una nail art natalizia in rosa: il video tutorial

Se siete decise a vestire le vostre mani di rosa per le prossime festività natalizie ecco una splendida decorazione proposta con smalti semipermanenti in un meraviglioso rosa malva.

Le stesse decorazioni potranno essere riproposte con smalti classici e glitter!