I panini al latte non sono buoni? Ecco gli errori che fai sicuramente

Scopri come fare per rimediare ai panini al latte che non vengono bene. Gli errori che devi assolutamente conoscere.

I panini al latte sono tra i prodotti della panificazione più amati. Soffici, leggeri e saporiti si rivelano perfetti sia per un pic-nic all’aperto che da consumare con creme dolci.

Purtroppo, realizzarli non è sempre facile come si pensa. E questo perché parte della loro bontà è dovuta proprio al processo di lavorazione che deve essere eseguito con la massima cura. Per ottenere ciò è molto importante prestare attenzione agli errori che si fanno ed evitare quelli più gravi che sono anche in grado di compromettere il risultato finale.

Scopriamo quindi quali sono quelli più comuni e che non andrebbero mai ripetuti al fine di ottenere dei panini gustosi e ottimi sia per il dolce che per il salato.

Panini al latte: gli errori da evitare

Preparare degli ottimi panini al latte è sempre un motivo di vanto, rappresentando anche l’occasione per gustare qualcosa di veramente buono.

Per evitare che il risultato sia meno gradevole o poco presentabile è però necessario seguire alcune regole importanti e in grado di fare la differenza.

Usare una farina qualsiasi. Tra le regole d’oro per ottenere dei buoni panini al latte c’è quella di usare degli ingredienti ben precisi e che siano anche in grado di portare al risultato desiderato. Tra questi spicca ovviamente la farina che deve sempre avere una certa forza. Usarne una qualsiasi è quindi altamente sconsigliato. Molto meglio andare sul sicuro con della farina di Manitoba che si rivela particolarmente adatta a questo tipo di impasto.

Usare male il lievito. Per ottenere il giusto grado di sofficità è necessario lavorare bene anche il lievito e non commettere errori comuni e potenzialmente dannosi. Tra questi c’è quello di usae acqua calda per farlo scioglierlo e di unirlo al sale. Quest’ultima pratica è molto in voga per alcuni panificati ma si rivela del tutto sbagliata quando si tratta dei panini al latte.

Lavorare male l’impasto. I panini al latte devono essere lisci e soffici come nuvole e per questo motivo è importante lavorare al meglio l’impasto. Sbagliare in questa fase porterebbe infatti ad un risultato estetico poco gradevole ed in grado di ripercuotesi anche sul sapore. Motivo per cui durante la lavorazione è molto importante aver cura di ottenere sempre un impasto più che liscio.

Farli lievitare una sola volta. Un altro errore comune è quello di far lievitare i panini solo una volta. La verità è che quando si prende in mano l’impasto per realizzare i panini, questi finiscono con perdere parte dell’effetto lievitato. Cuocerli a questo punto comporterebbe quindi una crescita in forno limitata. Meglio procedere ad una seconda lievitazione che consenta loro di riacquistare un aspetto alto e soffice al punto giusto.

Non spennellarli. Dei panini al latte perfetti devono essere anche lucidi. Meglio quindi spennellarli con un liquido a base di uova e latte. Non farlo li renderebbe più secchi in superficie e sicuramente meno gradevoli alla vista. E come tutti sappiamo, l’aspetto, quando si parla di buon cibo, ha la sua parte importante.

Imparare ad evitare questi trucchi porta sicuramente ad un risultato più simile a quello desiderato e a dei panini al latte senza errori. Con un pizzico di esperienza si potranno quindi ottenere dei panini al latte morbidi al punto giusto e tanto saporiti da rivelarsi perfetti con qualsiasi abbinamento. I panini da offrire a parenti ed amici e da gustare nei momenti di svago, certi di poter assaporare qualcosa di sano (poiché fatto in casa) e di naturalmente buono.