La vagina soffre il freddo? Ecco cosa sapere sulla vagina in inverno

La vagina soffre il freddo? Cambia qualcosa in inverno e qual é l’impatto sulla libido? Ecco cosa sapere sulla vagina in inverno.

Il freddo è arrivato e si fa sentire con tutto il suo essere pungente. Il suo impatto spesso è devastante sul morale. A causa del freddo non si ha molta voglia di uscire ma allo stesso tempo si è troppo letargici per impegnarsi in qualche attività. Hai m,ai pensato che l’inverno avesse un effetto negativo anche sulla tua libido? La vagina in inverno ha meno voglia di attivarsi e fare l’amore?

Certo spogliarsi con le temperature che si aggirano intorno agli zero gradi è dura. Non poche coppie decidono di sfidare il freddo alleandosi sotto al piumone e dedicandosi a giochi molto interessanti. Generalmente che idea si sono fatti gli esperti della vagina in inverno? La vagina sente freddo in inverno? Cambiano le sue esigenze?

LEGGI ANCHE —-> Esistono 10 tipi di vagina al mondo, le conosci tutte?

La vagina sente freddo? Ecco cosa cambia e come prendertene cura in inverno

Sappiamo che le mani ed il viso sono zone del corpo molto sensibili al freddo. In generale tutte le zone più esposte al freddo, quindi non coperte, soffrono maggiormente d’inverno.

Anche le parti coperte potrebbero soffrire il freddo, non è raro infatti avere i piedi ghiacciati con tanto di calzini e scarpe. E cosa dire delle parti intime? Potrebbero risentire anch’esse del calo delle temperature?

Mary Burke, infermiera ed ostetrica, intervistata per The Sun ha confermato che non è raro che le vagine sentano freddo in inverno e solitamente rispondono con una certa secchezza vaginale. In inverno così come tende a seccarsi la pelle si seccherebbe anche la vagina.

La secchezza vaginale colpisce molte donne, non solo nel periodo della menopausa come si è soliti pensare. La secchezza vaginale può scatenare la comparsa di altri problemi ginecologici i quali porterebbero a micosi e altre infezioni.

Inoltre la secchezza vaginale rende il rapporto sessuale doloroso. Esistono molti lubrificanti in commercio, il ginecologo può consigliare quello più adatto in funzione del tipo di disagio.

Anche il Dr. Jen Gunter, sempre intervistato per The Sun ha fornito il suo parere sulla questione. L’esperto non concorda con la Dottoressa Burke e sostiene che la vagina funziona bene in tutte le stagioni, essendo un organo interno mantiene una temperatura costante. Sarebbero altre le ragioni che secondo l’esperto, potrebbero influenzare lo stato della vagina, come ad esempio i bassi livelli di estrogeni o all’assunzione di alcuni farmaci.

La vagina in inverno non avrebbe esigenze diverse di quella delle altre stagioni. Non esisterebbe dunque una vagina invernale ed una vagina estiva.

Sicuramente il freddo, il tramonto imminente che accorcia le giornate, e la stanchezza che si fa sentire di più, ti fanno preferire di guardare un bel film sotto le coperte piuttosto che dilettarsi nei giochi erotici, tutto qua.