Whatsapp, ecco le modifiche all’app che arriveranno nel 2022

Whatsapp, la nota applicazione di messaggistica istantanea ha lanciato nuove modifiche in arrivo per iOS e Android nel 2022

Whatsapp la nota app di messaggistica avrà degli importanti cambiamenti. Dal supporto per i tablet alle Community: la piattaforma diventa sempre più completa e complessa e dal 2022 arriveranno importanti novità e funzionalità, come la possibilità di creare adesivi dalla versione web.

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare sull’aggiunta di nuove funzionalità e tool. Lo scopo è quello di continuare a rendere Whatsapp la piattaforma di messaggistica istantanea più competitiva. Anche i report dimostrano che Whatsapp è uno dei “social” più utilizzati dagli utenti, indifferentemente dalla generazione di appartenenza. La piattaforma di messaggistica infatti si posiziona come Youtube, se consideriamo il suo utilizzo.

Lo scopo degli sviluppatori è duplice. Da un lato mirano a mantenere competitiva la loro applicazione, dall’altro vogliono trasformarla in qualcosa di più di una semplice app per chattare. Scopriamo le nuove funzionalità in arrivo nel 2022.

Whatsapp, tutte le nuove funzionalità in arrivo nel 2022

Whatsapp è un’app al passo coi tempi, pronta a rimodernarsi per adattarsi allo scorrere del tempo. Lo scopo degli sviluppatori e di Mark Zuckerberg è quello di continuare a renderla performante, aggiungere funzionalità per rendere qualcosa in più di un’app per chattare e allo stesso tempo aprirne la possibilità di dialogo conmondo dell’ecommerce.

Le nuove funzionalità di Whatsapp verranno rilasciate gradualmente. Infatti, sebbene vi siano lavori in corso per il nuovo anno, l’applicazione ha già presente nuove funzionalità tra cui la possibilità di connessione a più dispositivi o la possibilità di rimanere connessi su altri dispositivi anche se il cellulare (con la scheda sim) è offline. Alla stregua di Telegram, per citare un competitor. Si tratta tuttavia di una funzione disponibile solo per utenti Beta.

Ma nei prossimi mesi arriveranno altri aggiornamenti:

Nascondi l’ultimo contatto per contatti specifici : secondo il portale “WABetaInfo” Meta aggiorna le impostazioni sulla privacy, quindi chi può scegliere chi può vedere alcuni dati come l’ultima connessione e l’immagine del profilo.

: secondo il portale “WABetaInfo” Meta aggiorna le impostazioni sulla privacy, quindi chi può scegliere chi può vedere alcuni dati come l’ultima connessione e l’immagine del profilo. Limite di tempo per l’eliminazione di un messaggio : Finora chiunque può eliminare un messaggio inviato entro 7 minuti, ma Meta sta sviluppando un cambiamento per cercare di espandere tale limite.

: Finora chiunque può eliminare un messaggio inviato entro 7 minuti, ma Meta sta sviluppando un cambiamento per cercare di espandere tale limite. bobine di Instagram: Mentre è vero che i video possono essere riprodotti negli stati, l’app funziona in modo che i rulli di Instagram possano essere visualizzati direttamente su WhatsApp.

