Esistono 10 tipi di vagina al mondo, le conosci tutte?

Qualcuno portrebbe pensare che sotto la gonna le donne siano tutte uguali. In realtà non è così. Al mondo si contano almeno 10 vagine diverse.

Ogni donna è unica e lo è anche la sua femminilità. Lo sapevi che l’aspetto delle parti intime è differente da donna a donna? La vulva può essere caratterizzata da labbra perfettamente simmetriche ma non è sempre così. Una vulva può differenziarsi per la forma, dimensioni pelosità. Se non ti abbiamo ancora convinto che ogni donna è diversa, scopri 10 tipi di vagine che si trovano nel mondo.

I 10 tipi di vulva esistenti al mondo

Nell’immaginario collettivo la vulva di una donna è composta da grandi labbra simmetriche che coprono le piccole labbra, un clitoride rosa ed un Monte di Venere quasi piatto.

La vulva di alcune donne non si presenta esattamente così e questo potrebbe creare complessi in una donna.

Sappi che ogni persona è unica e anche i suoi genitali potrebberlo esserlo. Sapevi che esistono 8 tipi di pene che potresti incontrare nella tua vita?

Anche il seno di una donna non è standard, esistono 7 tipi di seno al mondo e per ognuno esiste un reggiseno che lo valorizza.

Secondo uno studio condotto su un campione di 650 donne e riportato da Le Figaro, le dimensioni del clitoride e delle piccole labbra variano notevolmente da una donna all’altra. Ecco le diverse vulve che esistono al mondo:

1. La vulva maleodorante

Alcune vagine hanno un odore molto più forte di altre, questo è dovuto alla secrezioni vaginali. Alcuni odori sono normali, altri odori più pronunciati potrebbero indicare la presenza di una infezione o malattia vaginale. Se vuoi approfondire l’argomento: Cattivo odore intimo femminile: da cosa dipende e come eliminarlo

2. La vulva con le labbra imbronciate

Quando le tue labbra sono imbronciate sembri triste. Alcune donne hanno una vagina che potrebbe avere un aspetto altrettanto imbronciato. In effetti, alcune donne labbra paffute, ravvicinate e leggermente ricurve.

3. La piccola vulva

Note col nome di “Barbie vulva”, questo tipo di vulva è molto rara. Particolarmente minuta questa vulva non appartiene necessariamente ad una donna piccolina, magra o bassa.

4. La vulva grande

Alcune donne hanno una vagina particolarmente ampia.

5. La vulva stretta

Alcune donne lamentano di avere una vagina stretta e di avvertire dolore durante i rapporti. Ad ogni modo anche se la vagina è stretta è comunque elastica e con un adeguata lubrificazione non si dovrebbe provare questo disagio. In caso di vagina stretta dilungatevi con i preliminari oppure usate dei lubrificanti.

6. La vulva liscia

La vulva liscia coincide con una vulva totalmente glabra. Alcune donne hanno una vulva naturalmente depilata tanto da fare invidia a chi non sopporta i peli in quell’area e opta sempre per la depilazione.

7. La vulva pelosa

Alcune donne hanno una vulva particolarmente pelosa, un bel cuscinetto di peli che avvolge la vagina e che molti uomini adorano perchè rende più piacevole lo sfregamento durante il rapporto.

8. La vulva secca

La vulva è naturalmente umida e calda ma alcune donne lamentano una secchezza vaginale perenne che rende i rapporti sessuali dolorosi. La secchezza vaginale può essere lenita con lubrificanti appositi, nel caso in cui non si riesce a risolvere il problema sarebbe meglio consultare il proprio ginecologo. Se soffri di secchezza vaginale approfondisci l’argomento: Secchezza vaginale: cause, sintomi e rimedi natuali

9. La vulva tulipano

Le donne che hanno questa vulva hanno piccole labbra che sporgono leggermente dalle grandi labbra tanto da sembrare un fiore. Questa vagina sembra avere una particolarità, permettere alla donna di raggiungere il piacere più velocemente.

10. La vulva a forma di ferro di cavallo

La vulva a forma di ferro di cavallo è più ampia nella parte superiore e si assottiglia gradualmente verso il basso, proprio come un ferro di cavallo. Questo tipo di vulva è molto comune tra le donne.