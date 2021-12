Elisabetta Canalis è una delle showgirl e attrici più amate di sempre, nota per il suo fisico assolutamente perfetto e la sua bellezza mozzafiato. Ma avete mai visto Elisabetta Canalis senza trucco? Che meraviglia!

Elisabetta Canalis è una vera icona senza tempo della televisione italiana. Lanciata nel mondo dello spettacolo da Striscia La Notizia, la sua fama non fece che crescere anno dopo anno. Ma com’è Elisabetta senza un filo di trucco?

Dopo essersi diplomata presso un liceo classico di Sassari, sua città natale, Elisabetta si trasferisce a Milano per studiare lingue e letterature straniere all’Università Statale, ma non finirà mai gli studi. Il suo sogno nel cassetto è infatti quello di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Partecipa infatti a molti casting, tra cui quello per il film Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni. Nel 2000 viene finalmente scelta come velina bruna per Striscia la notizia, programma che le darà notorietà e nel quale rimarrà fino fino all’8 giugno 2002, in coppia con l’amica (e testimone di nozze) Maddalena Corvaglia.

Dal punto di vista sentimentale, la bella Elisabetta è stata legata al calciatore Bobo Vieri nei primi anni 2000. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata inoltre fidanzata con George Clooney.

Nel 2014 ha sposato il chirurgo italo-americano Brian Perri e i due hanno avito una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015 a Los Angeles, città in cui risiedono.

Nel 2021 è tornata alla conduzione su TV8 con Vite da copertina – Tutta la verità su… e l’abbiamo anche vista in tv come testimonial dell’acqua e del thè San Benedetto.

Ma com’è Elisabetta Canalis senza trucco?

Come è facile immaginare, anche senza un filo di trucco Elisabetta è assolutamente magnifica.

La bella showgirl ha recentemente pubblicato una sua foto acqua e sapone su Instagram, facendo subito incetta di like. Elisabetta è infatti apparsa, oltre che senza trucco, anche senza vestiti: ha indosso infatti solo la biancheria intima firmata Intimissimi (brand di cui è testimonial).

A 43 anni, Elisabetta Canalis non potrebbe essere più bella!