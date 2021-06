Elisabetta Canalis e quel dettaglio che ha scioccato tutti: “Ma è una foto del 2001?”

Elisabetta Canalis ha spiazzato tutti gli utenti della rete. Quel dettaglio nell’ultima foto pubblicata da lei non è passato inosservato

Elisabetta Canalis ne ha fatta di strada da quando qualche anno fa faceva il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani, al fianco di Maddalena Corvaglia, ballando sulle note delle canzoni del momento sul bancone del noto tg satirico Striscia La Notizia. Ora Elisabetta non è soltanto uno dei personaggi più amati del mondo della televisione, ma anche del web, dove viene seguitissima da milioni di utenti della rete.

Gli stessi utenti che non hanno potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio comparso all’interno dell’ultimo scatto pubblicato da lei su Instagram, il noto social fotografico. Siete riusciti a notarlo anche voi? Perché agli utenti di Instagram non è affatto sfuggito, complimentandosi con la propria beniamina.

Elisabetta Canalis pubblica una foto e spiazza il web: dettaglio incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis ha pubblicato una serie di scatti che immortala tutta la sua bellezza e i suoi fedeli sostenitori non hanno potuto fare a meno di notare che nonostante siano passati anni da quando ballava sul bancone di Striscia La Notizia, lei sia rimasta sempre uguale. Anzi, nelle foto pubblicate nelle scorse ore, l’ex velina mora appare più giovane di quando ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani e questo dettaglio non è affatto sfuggito agli attentissimi utenti della rete, che non hanno mancato di complimentarsi con la propria beniamina per la sua straordinaria bellezza.

LEGGI ANCHE –> Come la matita occhi può fare la differenza? Impara da Elisabetta Canalis

A distanza di anni, infatti, Elisabetta appare più bella che mai e ancora più giovane di quando timidamente esordiva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, prima che avvenisse la sua consacrazione ad uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani e del web, dove regna sovrana insieme alle influencer più famose del momento.

“Ma questa foto è del 2001?” le ha chiesto in maniera ironica, e forse un po’ provocatoria, un utente della rete, sottolineando come non sembri essere passato un solo giorno dal suo debutto avvenuto ormai tanti anni fa, in quanto appare più bella e giovane che mai. “Sei più bella della doppietta di Locatelli” le ha scritto poi un altro suo fedele sostenitori. “Ma quanto sei divina, te lo hanno già detto?” ha incalzato un altro fan e non sono mancati nemmeno i commenti dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Come quello dell’attrice Maria Pia Calzone, che non ha mancato nell’apprezzare la sua straordinaria bellezza.

I giorni passano per tutti, ma per la Canalis non sembra essere passato nemmeno un solo istante dal suo debutto in tv.