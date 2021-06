Vera Gemma non resiste più e si sfoga sulla sua esperienza come naufraga della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco cosa le è successo.

Vera Gemma è stata una delle grandi protagoniste della recente edizione dell’Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria di Awed. Al centro dell’attenzione dentro e fuori dell’Isola, l’attrice romana, eliminata nella dodicesima puntata del reality show, ha catalizzato l’attenzione sia del pubblico che dei compagni di viaggio, con i quali ha avuto anche scontri infuocati.

Vera Gemma sa come stare al centro dell’attenzione e nel corso della sua esperienza ci ha regalato delle vere perle (oltre che degli outfit mozzafiato), la sua relazione con Jeda ha poi reso tutto ancora più centrale nel programma, dato che la conduttrice Ilary Blasi ha fin da subito preso al cuore il compagno della figlia di Giuliano Gemma.

Adesso, passato un po’ di tempo dall’attesissima finale, Vera Gemma è tornata a parlare della sua esperienza all’interno del reality show, stando alle sue dichiarazioni ci sarebbero state alcune cose sbagliate. Ecco cos’ha dichiarato.

Vera Gemma accusa: “All’Isola mi hanno fatto mobbing”

Oggi la verace romana Vera Gemma intervistata da Novella 2000, ha parlato dell’esperienza in Honduras a Cayo Paloma, confessando di aver vissuto grandi difficoltà a causa dei comportamenti di alcuni ex naufraghi.

“Ad un certo punto non sapevano più come attaccarmi e hanno iniziato a farmi una sorta di mobbing estromettendomi da ogni mansione…Comportamento assurdo…”, queste le parole della fidanzata di Jeda, il giovane manager trap, compagno dell’ex naufraga diventato un’icona per aver baciato in diretta Ilary Blasi.

Su Valentina Persia, con la qualche Vera ha avuto accesi scontri, ha dichiarato: “Ho provato in mille modi ad esserle amica, solo che lei mi ha sempre allontanata…”

L’attrice romana ha poi rivelato di aver avuto la sensazione che la Persia provasse fastidio per qualche suo modo di fare e osservando i suoi comportamenti sull’Isola ha sottolineato: “Spesso si appoggiava agli altri per avere più sostegno”.

In conclusione è stato chiesto a poi a Vera un’opinione su Ignazio Moser che ha rifiutato di fare la proposta di matrimonio in diretta tv alla Rodriguez. “Se il mio Jeda mi avesse fatto la proposta in Tv avrei accettato l’anello ma poi avrei lasciato la questione in sospeso fino al mio ritorno…” ha dichiarato con la sua solita schiettezza che ha contraddistinto tutta la sua avventura sull’Isola.