Vera Gemma “minaccia” Ilary Blasi per Jeda: “Stai rischiando le botte”

Vera Gemma “minaccia” Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021 dopo il siparietto con il fidanzato Jeda: “Stai rischiando le botte”.

Ilary Blasi punzecchia Vera Gemma durante la sua prima presenza nello studio dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo aver accolta insieme agli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, Ilary Blasi ha chiesto a Vera com’è andato il suo ritorno a casa e il primo incontro con il fidanzato Jeda dopo tante settimane di lontananza.

Vera racconta di aver ricevuto una bellissima sorpresa da Jeda che, dopo averla riaccolta a casa, le ha organizzato una piccola festa con tutte le persone più importanti della sua vita. Un racconto che piace a tutti, ma subito dopo, la padrona di casa si concentra sul triangolo amoroso di cui è protagonista.

Vera Gemma e Ilary Blasi, siparietto all’Isola dei Famosi 2021 con il fidanzato Jeda

Ilary Blasi, quando ha deciso di accettare la conduzione dell’Isola dei Famosi 2021, non si sarebbe mai aspettata di ritrovarsi al centro di un triangolo amoroso. “Come sapete, per me, questa è la prima edizione dell’Isola dei Famosi. Avevo messo in conto che mi sarei emozionata, che mi sarei stupita, ma non avevo di certo considerato di ritrovarmi al centro di un triangolo amoroso”, afferma Ilary che poi trasmette un filmato che riassume tutti i momenti trascorsi con Jeda in studio come l’offerta di fare un aperitivo in due e il bacio con il plexiglass tra loro.

In studio, Vera Gemma ammette di essere stata gelosa e di aver pensato, inizialmente, che il bacio fosse vero.

“Vera sei gelosa?”, chiede la Blasi. “Un po’ sì perchè è una lotta impari perchè Francesco (Totti ndr) qui non viene” risponde la Gemma.

“Tu lo controlli il telefonino di Jeda?”, chiede ancora la Blasi. “Lo devo controllare?”, ribatte Vera. “Mi ha mandato un sacco di messaggi”, risponde Ilary. “Sei simapticissima comunque. Stai rischiando le botte”, scheza Vera Gemma. Ilary, poi, con una domanda, mette in difficoltà Jeda: “Vuoi più bene a me o a Vera?”.

Domanda a cui il fidanzato di Vera Gemma risponde con diplomazia: “A Rosolino”, dice per non creare problemi. “Non fare Angela Melillo della situazione“, puntualizza Vera facendo riferimento allo scontro tra Tommaso Zorzi e Angela Melillo.