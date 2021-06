Vera Gemma in profonda crisi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi vive un vero incubo. Poi il fidanzato Jeda le svela la verità.

Vera Gemma ha vissuto un momento davvero brutto. L’ex naufraga dell‘Isola dei Famosi 2021 ha pensato di essere stata lasciata dal fidanzato Jeda che le avrebbe fatto credere anche di aver portato via parte del suo conto in banca. Una situazione che ha messo profondamente in crisi Vera Gemma la quale, durante il confronto con Jeda, non ha nascosto la delusione.

Molto innamorata del 22enne che l’ha conquistato anche con la sua maturità, Vera ha pensato di non conoscere affatto il fidanzato. La Gemma ha così vissuto momenti terribili tirando un sospiro di sollievo quando Jeda le ha raccontato la verità: Vera Gemma, infatti, è una nuova vittima delle Iene che le hanno organizzato uno scherzo proprio con la complicità di Jeda.

Vera Gemma, serata da incubo per lo scherzo delle Iene e del fidanzato Jeda

Gli scherzi delle Iene continuano e, dopo Pierpaolo Pretelli lasciato per scerzo da Giulia Salemi, è toccato a Vera Gemma. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 è caduta nella trappola di Stefano Corti e Alessandro Onnis che, con la complicità di Jeda, il fidanzato di Vera, protagonista di tanti siparietti con Ilary Blasi durante le puntate dell’Isola dei Famosi, hanno fatto vivere un momento davvero brutto a Vera.

Come fa sapere il sito delle Iene, infatti, Vera ha pensato di essere stata lasciata da Jeda portandole via anche parte del suo conto in banca. “Jeda ti prego, dimmi che è un incubo. Dimmi che non è vero, per favore”, sono state le parole della figlia di Giuliano Gemma che, per un istante, ha creduto davvero di essere stata raggirata dal fidanzato.

Dopo aver temuto il peggio, Vera ha tirato un sospiro di sollievo quando Jeda con gli inviati delle Iene le hanno svelato la verità.

Lo scherzo integrale è trasmesso nella nuova puntata de Le Iene Show, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, martedì 1° giugno. La storia d’amore, dunque, tra Jeda e Vera, procede a gonfie vele.