“Nessuno può mettere Jeda in un angolo”: Vera Gemma fulmina Ilary Blasi

“Nessuno può mettere Jeda in un angolo2: Ilary Blasi stuzzica all’Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma la fulmina.

Non c’è puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in cui Ilary Blasi non punzecchi Jeda. La conduttrice continua a scherzare con il fidanzato di Vera Gemma che, in studio, lancia sguardi di fuoco alla Blasi.

Sin dalla prima puntata della quindicesima edizione del reality show, Ilary Blasi ha mostrato molta simpatia nei confronti di Jeda con cui ha dato vita spesso a divertenti siparietti. Chi pensava che, con il ritorno di Vera Gemma in Italia, Ilary avrebbe rinunciato allo scambio di battute con Jeda, si sbagliava.

La Blasi, infatti, continua a “flirtare” in modo ironico con Jeda coinvolgendo anche la stessa Vera Gemma che, a sua volta, sprigiona tutta la sua ironia regalando al pubblico di canale 5 momenti imperdibili della diretta.

Ilary Blasi e Jeda “flirtano” all’Isola dei Famosi 2021: la reazione di Vera Gemma

Dopo aver dedicato gran parte della serata alle dinamiche dell’Isola dei Famosi 2021 che ha decretato l’eliminazione di Rosaria Cannavò battuta senza appello da Fariba Tehrani con la conseguente esultanza della figlia Giulia Salemi, Ilary Blasi approfitta di un momento morto per salutare Jeda, sempre presente in studio accanto alla fidanzata Vera Gemma.

“Non l’ho ancora salutato, ma nessuno può mettere Jeda in un angolo”, dice la conduttrice guadagnandosi uno sguardo fulminante da Vera Gemma. Durante la puntata del suo ritorno in studio, Vera Gemma era stata punzecchiata da Ilary Blasi che, sotto lo sguardo attento di Jeda, aveva detto:

“Vera sei gelosa? Tu lo controlli il telefonino di Jeda? Mi ha mandato un sacco di messaggi”. La risposta di Vera Gemma non si era fatta attendere: “Sei simpaticissima. stai rischiando le botte“, aveva risposto scherzando la figlia di Giuliano Gemma. Questa sera, invece, si è limitata a guardare Ilary. Ancora una volta, tuttavia, Jeda, come fidanzato di Vera Gemma, conferma di essere diventato un vero protagonista dell’Isola dei Famosi 2021 e chissà che per lui non si aprano le porte della prossima edizione del Grande Fratello Vip.