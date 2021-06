Chiara Ferragni pubblica una foto con un costume a vita bassa: ma i fan insorgono. Il motivo non è quello che si immagina.

Chiara Ferragni, al tempo imprenditrice digitale e esperta di tendenze stavolta ha ricevuto numerose critiche. I commenti, arrivano direttamente dal suo fandom che insorto prega l’influencer di non fare quello che sta facendo.

Ma cosa sta facendo Chiara Ferragni? La guru di moda sta semplicemente indossando un costume da bagno. Ma la cosa che ha fatto insorgere i fan di tutto il mondo è il tipo di costume da bagno che la moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria indossa. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Chiara Ferragni pronta a rilanciare la vita bassa: ma i fan insorgono

Chiara Ferragni ha riacceso un grandissimo e enorme dibatto: gli abiti a vita bassa. La mamma di Leone e Vittoria, nonché regina indiscussa di Instagram, ha pubblicato una foto in costume.

La Ferragni appare visibilmente in in forma smagliante, nonostante abbia partorito solo qualche mese fa (due per l’esattezza) ma non è questo il punto. Il nocciolo della questione è che Chiara indossa un costume con la vita bassissima e le fan sono entrate in allarme. Nei commenti hanno chiesto: “Non è che adesso lo farai tornare di moda?”, “Il costume non mi piace”, “Chià non lanciare di nuovo la moda della vita bassa che non si può guardare”, scrivono le sue innumerevoli follower.

Chiara Ferragni non ha risposto ai numerosi commenti. Ciò che è vero è che La Ferragni detta sicuramente tendenze, ma è anche vero che ha sempre ribadito quanto ognuna e ognuno debba sentirsi libero di vestire e fare ciò che vuole. Dunque, ragazze di tutto il mondo: non siamo obbligate ad indossare la vita bassa se non vogliamo.

Comunque sia chissà se nei prossimi giorni non riproporrà altre immagini che facciano intuire quale sia la sua posizione in merito. Intanto ciò che è certo è che Chiara indossa ciò che vuole, oltre le pre-impostazioni e i limiti culturali.

