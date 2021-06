Barbara D’Urso in vacanza: coccole e amore con Lui!

Barbara D’Urso finalmente in vacanza: le foto delle coccole e l’amore insieme a Lui non passano inosservate!

Barbara D’Urso ha chiuso i battenti per questa stagione televisiva ed ha salutato tutto il suo fidato e fedele pubblico di Pomeriggio 5 e Domenica Live. La conduttrice partenopea è dunque pronta a godersi le meritate vacanza estive.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso senza pace saluta il pubblico: Mediaset ha preso la sua decisione

Non mancano certo svariate foto, sui suoi profili social, per testimoniare la libertà e la gioia di condividere questi momenti lontano dai riflettori televisivi. Tra le tante foto di Barbara spuntano anche quelle con Lui: tra coccole e amore, le foto sono un vortice di tenerezza e di like. Ecco con chi si trova la showgirl e conduttrice di Mediaset.

Barbara D’Urso felice insieme a lui: ecco le foto

Barbara D’Urso è sempre stata un’amante degli animali e in particolari dei cani, difatti la showgirl e conduttrice pubblica spesso immagini con gli amici a quattro zampe.

Già durante le vacanze di Natale passate nella sua casa di Capalbio aveva mostrato Argo, uno dei cani con cui trascorre del tempo quando si trova in campagna, e con cui aveva postato diversi scatti sottolineando le divertenti espressioni che erano venute fuori nelle foto.

Ma anche le foto con Olga non mancano sul profilo Instagram di Barbara: oltre Argo c’è un’altra cagnolina che ha rubato il cuore della conduttrice di Canale 5, con i suoi occhi dolci e le coccole che non mancano mai. Il suo nome è Olga. Lo scorso anno la conduttrice era stata al centro di una questione relativa agli amici a quattro zampe, un veterinario in collegamento a Pomeriggio 5 aveva infatti dichiarato che per disinfettate le zampette dei cuccioli (in caso di mancanza di altri strumenti) sarebbe bastata un po’ di candeggina diluita.

Dopo la bufera Barbara aveva subito replicato: “Cani e animali non me li devono toccare altrimenti parto con la spada sguainata”, da vera amante dei cani e degli animali Barbara D’Urso supporta le associazioni impegnate sul territorio e ama condividere momenti con loro ( e pubblicarli sui social).