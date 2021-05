Barbara D’Urso irriconoscibile senza filtri e con gli occhiali: foto

Barbara D’Urso come non l’avete mai vista: irriconoscibile senza filtri e con gli occhiali. Eccola.

Barbara D’Urso ha tantissimi anni di esperienza televisiva, dal lontano esordio e dall’inizio della conduzione di Pomeriggio 5 ne è passato di tempo. Eppure Barbara ci ha sempre abituato a degli alti standard estetici.

Mai una ciocca fuori posto o un make up inappropriato. Indubbiamente con gli anni è cambiato molto il suo modo di vestirsi, seguendo un po’ le mode del momento e l’età che avanzava. Dal capello corto alla lunga chioma bionda, dal make up esile e semplice al rossetto rosso. Insomma Barbara D’Urso è sempre stata un’icona di stile, qui vi proponiamo “Il makeup di Barbara D’Urso: come riproporre il trucco occhi, viso e labbra” se volete replicarlo anche voi.

Ma stavolta si è mostrata al suo pubblico in un modo abbastanza inedito: con gli occhiali e senza filtri, lontana dalle luci e dai riflettori dei suoi studi televisivi. Vediamo insieme le foto.

Barbara D’Urso come non l’avete mai vista: le foto

Barbara D’Urso è umana, esattamente come tutte noi! E’ una donna che negli anni ha costruito una grandissima carriera, mostrando e raccontando storie e fatti di cronaca rosa e non solo.

Nelle sue stories di Instagram ha pubblicato un video in cui si è mostrata in modo abbastanza “inedito” per i suoi milioni di follower. La conduttrice e showgirl partenopea è visibilmente in accappatoio, indossa un paio di occhiali bianchi e neri (molto alla moda), delle unghie nere (è un trend tornano in auge quest’anno) e apparentemente senza make up! Ebbene sì, Barbara si è mostrata acqua e sapone, mostrando a tutti la sua bellezza naturale di donna.

Perché la bellezza di ogni donna, quella vera e quella naturale non ha bisogno di filtri! Barbara ha difatti dimostrato che possiamo essere truccate, struccate ma siamo sempre noi: viva la body positivity!