Ricordate com’era Barbara D’Urso quando ha cominciato a condurre pomeriggio 5?

Oggi è piantata saldamente nel palinsesto di Mediaset. Ma voi ricordate Barbara D’Urso quando ha cominciato la sua avventura a Pomeriggio 5?

Barbara D’Urso al secolo Maria Carmela D’Urso è ormai uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano. Basti pensare ai numerosi programmi da lei condotti nel palinsesto televisivo di Mediaset, da Live! Non è la D’Urso a Pomeriggio 5 passando per Domenica Live, senza mai dimenticare le sue esperienze seriali nella fiction “La dottoressa Giò” o le sue passate conduzioni per il Grande Fratello e per Mattino 5.

Insomma chi pensa a Mediaset non può che non pensare a Barbara D’Urso. Eppure, la conduttrice e showgirl originaria di Napoli ha iniziato da molto molto giovane.

Vi ricordate com’era all’inizio della sua conduzione di Pomeriggio 5? Vediamola insieme.

Barbara D’Urso agli inizi della sua carriera a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso conduce Pomeriggio 5 dal lontano 2008, da ben tredici anni e in questi tredici anni la sua vita è cambiata notevolmente. Pomeriggio Cinque è un programma televisivo italiano, in onda dal 1 settembre 2008 su Canale 5 con la sua conduzione affiancata fino al 19 dicembre dello stesso anno da Claudio Brachino.

In questi tredici anni di vita e di vissuto, Barbara è cambiata tantissimo. Lo vediamo già esteticamente: la sua chioma bionda e mossa era in origine un caschetto castano ramato. Anche i suoi outfit erano molto diversi, se oggi infatti possiamo considerarla come una donna da uno stile glamour (anche nelle unghie) in passato sicuramente indossava abiti più formali. Oltre ad essere cambiata lei anche il programma ha subito delle rivoluzioni, sia nelle grafiche e nei colori ma anche grazie all’avvento delle tecnologie digitali che hanno permesso di essere sempre online su Twitter e su Instagram:

Grazie per essere stati con noi anche oggi! #Pomeriggio5 torna lunedì, ma noi vi aspettiamo questo weekend con #DomenicaLive! ❤️

Come sempre, #colcuore#fairumore pic.twitter.com/2P6p7oiSWI — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 16, 2021



Dal 2008 Barbara riempie i pomeriggi di milioni di italiani con cronaca, storie, notizie e aggiornamenti. Ad affiancare Barbara D’Urso ci sono vari opinionisti alcuni fissi altri che girano che discutono argomenti di attualità, cronaca, società, politica, spettacolo e costume.