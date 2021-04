Barbara D’Urso si sta dando a un bellissimo salto nei ricordi. La conduttrice di Pomeriggio 5 stavolta ha pubblicato uno scatto inedito con un grandissimo attore e regista italiano: ecco chi è.

Barbara d’Urso in questi giorni sta pubblicando alcune foto che vengono direttamente dal suo passato: dopo gli scatti insieme ai figli, la conduttrice ha svelato un ritratto d’epoca con uno degli attori e dei registi più famosi del cinema italiano, Carlo Verdone, scatto anche questo fatto dal fratello della D’Urso.

Un viaggio indietro nei ricordi per la conduttrice di Pomeriggio 5 e di Domenica Live. Stavolta il suo scatto ci porta indietro nel tempo, in una strada apparentemente di campagna, con una decappottabile rossa sullo sfondo. Vediamo insieme di chi si tratta.

Barbara D’Urso e Carlo Verdone: la foto vintage

Barbara d’Urso negli ultimi giorni sta pubblicando alcune foto storiche e di repertorio che vengono direttamente dal suo passato. Non tutti lo sanno ma il fratello della conduttrice, Alessandro D’Urso, di professione fa il fotografo e sono tantissimi gli scatti in cui ha immortalato la sorella, che prontamente sta scegliendo di condividerli sul suo profilo Instagram per raccontare il suo passato.

Prima, la conduttrice ha pubblicato uno scatto in bianco e nero che la ritrae in intimo insieme ai suoi due figli nati dall’amore con il produttore Mauro Berardi, Emanuele e Giammauro. Un vero ritratto di famiglia. Adesso invece Barbara ha condiviso uno scatto con l’amico Carlo Verdone. Una foto che la conduttrice ha definito come “un ritratto vintage”, insieme ad uno degli attori e registi più famosi del cinema italiano: Carlo Verdone, che in questi giorni sarà protagonista al cinema con il suo nuovo e attesissimo ultimo film, “Si vive una volta sola”, fermato dalla pandemia.

La foto probabilmente è stata scattata negli anni ’80 e lo si capisce dall’abbigliamento dei due: nella foto entrambi indossano un paio di jeans con una cintura nera e un paio di occhiali da sole scuri: Carlo Verdone cinge le spalle di Barbara d’Urso, che guarda sorridente verso la telecamera con una folta chioma di capelli scuri e ricci che sono mossi dal vento. La conduttrice, poi, stringe la mano di Verdone con affetto: segno di un legame di amicizia molto forte tra i due e che persiste negli anni.