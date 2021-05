Daniela Martani una furia contro l’Isola dei Famosi: “Mi ha fatto ribrezzo”

Daniela Martani si è scagliata contro l’Isola dei Famosi durante il corso della diretta di Ilary Blasi: ecco per quale motivo.

Daniela Martani non le manda di certo a dire. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ieri non ha preso parte alla consueta diretta del lunedì con Ilary Blasi. Molto probabilmente, visto il vasto numero di ospiti, a causa delle norme anti covid, la conduttrice non ha potuto ospitare tutti gli ex concorrenti, preferendo puntare su quelli che ancora dovevano fare il loro ingresso in studio dopo la loro eliminazione.

Nonostante ciò, la Martani non è venuta meno nel commentare quanto è accaduto all’interno della puntata, sottolineando come ci siano state delle differenze tra l’atteggiamento che sarebbe stato riservato nei suoi confronti rispetto a quello assunto per gli altri concorrenti eliminati, citando nello specifico Elisa Isoardi e Drusilla Gucci che ieri hanno fatto ufficialmente ritorno sul piccolo schermo dopo la fine della loro esperienza in Honduras.

Daniela Martani ha stroncato l’Isola dei Famosi notando alcune sottili differenze di trattamento che non le hanno fatto fare i salti di gioia.

Isola dei Famosi, Daniela Martani amareggiata: “Starò sulle balle”

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha notato come siano state annunciate con enfasi, prima del loro ingresso in studio, le sue compagne di viaggio mentre lei non avrebbe ricevuto tutto questo calore. In particolar modo sui social, rivelando che adottare la tecnica del figli e figliastri a lei non è mai andata a genio.

LEGGI ANCHE –> Ilary Blasi, tutto da rifare: l’annuncio in diretta all’Isola dei Famosi

“Finalmente” e siamo felicissimi” ha esordito l’ex concorrente di Ilary Blasi, che durante gli scorsi appuntamenti aveva criticato Francesca Lodo. “Sarebbe piaciuto tanto anche a me avere annunci così entusiastici del mio arrivo in studio all’isola invece nada” ha confidato sul suo profilo Twitter. “Starò sulle balle al social media manager?” ha chiesto in materia retorica per poi aggiungere in un secondo tweet: “Figlie e figliastri una modalità che mi ha sempre fatto ribrezzo“.

.@IsolaDeiFamosi “finalmente” “siamo felicissimi”

Sarebbe piaciuto tanto anche a me avere annunci così entusiastici del mio arrivo in studio all’isola invece nada.

Starò sulle balle al social media manager? #isola #isoladeifamosi #isoladeifamosi2021 pic.twitter.com/JLF8CaOQpf — daniela martani (@danielamartani) April 30, 2021

Figlie e figliastri una modalità che mi ha sempre fatto ribrezzo — daniela martani (@danielamartani) May 3, 2021

Daniela Martani all’Isola dei Famosi è stata trattata in maniera diversa rispetto agli altri concorrenti? Lei non sembra avere alcun dubbio a riguardo. Il pubblico della rete, anche questa volta, invece, sembra essere nettamente diviso in due. C’è chi concorda con lei, sottolineando come siano state utilizzate due pesi e due misure diverse, e c’è invece chi ritiene ci sia stato un trattamento equo tra tutti i vipponi. Ai posteri l’ardua sentenza.