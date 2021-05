Make up pomeridiano: ecco come ricreare il look della make up artist!

L’estate sta arrivando e con essa anche le tonalità più calde e più colorate: ecco un make up totorial da realizzare per i vostri pomeriggi estivi.

La bella stagione sta arrivando e porta con se consiglio e tanto tanto colore. Il sole, il caldo, i fiori di pesco sbocciati: è tutto un mix di sfumature che risvegliano i nostri corpi e le nostre anime.

Cosa fa al caso nostro? Sicuramente la soluzione è raccontare questo insieme di suoni, colori e profumi in un make up caldo, estivo per un pomeriggio esplosivo e glamour.

Make up Pomeridiano: ecco gli step per realizzarlo anche tu!

Per realizzare il perfetto make up per i pomeriggi estivi serve tanta tanta creatività e anche un pizzico di improvvisazione.

Insieme alla nostra Giulia infatti, oggi vi vogliamo mostrare gli step per realizzare il make up adatto alle vostre passeggiate estive, per andare a prendere un caffè con le amiche o semplicemente fare un salto per i negozi del centro.

Quello che vi occorre è tanta buona volontà e dei pennelli!

Giulia inizia sempre con lo stendere bene la base, utilizzando dei prodotti primer (viso e occhi) e applicando un fondo, in questo caso un fondotinta di Fenty Beauty. Per rendere lo sguardo magnetico e intenso, Giulia ha utilizzato dei prodotti per le sopracciglia (una colorazione e un fissante), con l’aggiunta di ciglia finte.

Gli occhi sono i veri protagonisti di questo make up audace e glamour, difatti Giulia ha utilizzato una palette “magnetica”, la Mercury retrograde di Huda Beauty. Alla fine a fare da padrone sono il blush e l’illuminante, devi veri must-have per tutte le make up addicted.

Ecco il dettaglio dei prodotti utilizzati: ✓PRIMER OCCHI: @plouise_makeup_academy

✓PALETTE: mercury retrograde by @hudabeauty

✓EYE-LINER: by @tarte

✓CIGLIA FINTE: rich AF by @tattilashes

✓FONDOTINTA: eazy drop by @fentybeauty

✓CORRETTORE: oh my love @cliomakeup.shop

✓CONTOUR: cream by @fentybeauty

✓CIPRIA: compatta by @essence

✓FISSANTE SOPRACCIGLIA: by @benefit

✓SOPRACCIGLIA: dipbrow, colorazione “dark brown” by @anastasiabeverlyhills

✓BRONZER: hoola by @benefitcosmeticsitaly

✓BLUSH: “gingerly” by @mesauda

✓ILLUMINANTE: strobe fusion by @wycon

✓TINTA LABBRA: celebrity skin by @jeffrestar