Temptation Island, colpo di scena: è incinta. L’annuncio spiazza

Temptation Island, un bellissimo colpo di scena per una delle coppie del programma: aspettano un bambino. Ecco di chi si tratta.

Una tra le coppie più note di Temptation Island ha annunciato di essere in dolce attesa. Si tratta di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola che per la prima volta diventano genitori. I due, parteciparono all’edizione del 2018 condotta da Filippo Bisciglia e andato in onda come reality show estivo su Canale 5.

I due furono a lungo discussi e chiaccherati, soprattutto lui. Ma dopo essersi lasciati alle spalle la parentesi del programma non si sono più lasciati e adesso a tre anni da tutto hanno annunciato il lieto evento: ecco come l’hanno detto.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola presto genitori: l’annuncio

“Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare la risposta. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile”: così una nota (e molto discussa) coppia che fece Temptation Island annuncia di essere in dolce attesa.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola hanno pubblicato, rispettivamente sui loro profili, l’immagine di un’ecografia: “Le emozioni più belle sono quelle che non riesci a spiegare…”, scrive Carinola. La coppia è felicissima, come ha sottolineato Valentina nel messaggio dedicato al bebè in arrivo (non hanno ancora rivelato se si tratta di un maschietto o di una femminuccia).

“Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine.

A quanto pare, a Oronzo è passata “la malattia delle donne”, dal momento che l’amore con Valentina dura da tredici anni e appare più forte di prima.

La loro avventura a Temptation Island resta una delle più memorabili nella storia del programma di Filippo Bisciglia. Lui rivolse troppi apprezzamenti alle tentatrici e ammise di aver tradito la compagna in più occasioni. Valentina decise di lasciarlo al falò di confronto già nella prima puntata, dove le loro frasi (da “Non ti ho portato al parco giochi” a “Lo sai che ho la malattia delle donne”, da cui una canzone trash) restano indimenticate. Nella seconda, lui però chiese un altro falò e riuscì a riconquistarla: tra lacrime da ambo le parti, Valentina accettò di perdonarlo ancora una volta.

