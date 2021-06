Scrub viso per l’estate: scopri i più adatti ad ogni tipologia di pelle

Lo scrub è un prodotto fondamentale per la bellezza della pelle, soprattutto quella del viso ed è per questo che anche durante la stagione estiva non si dovrà abbandonare questo eccezionale trattamento di bellezza.

Per avere una bella pelle, bisogna permetterne il rinnovo cellulare e l’esfoliazione delicata attraverso l’applicazione dello scrub viso è senza dubbio il trattamento più efficace. Scopriamo come funziona uno scrub per il viso, come applicarlo e quali sono i prodotti fai da te adatti per le principali tipologie di pelle perfetti per l’estate.

Scrub viso: come funziona e come applicarlo sulla pelle

Lo scrub, non è altro che un prodotto cremoso o semi liquido, formulato con una parte di ingrediente idratante ed emolliente per la pelle ed una parte di micro granuli perfetti per esfoliare l’epidermide, andare quindi ad eliminare tutto lo strato di cellule morte naturalmente formatasi sulla pelle per permettere un rinnovo cellulare ed una pulizia profonda.

Per applicare lo scrub sulla pelle, basterà inumidirla leggermente con acqua tiepida distribuire una nocina di prodotti sul viso, evitando il contorno occhi, e applicarlo con piccoli movimenti circolari per almeno due minuti.

Questo trattamento permetterà alla pelle di rinnovarsi, ossigenarsi e restare a lungo luminosa, compatta e giovane. Dopo aver esfoliato la pelle sarà fondamentale applicare una crema idratante adatta al proprio tipo di pelle.

Scrub viso: le migliori ricette fai da te per l’estate e per i diversi tipi di epidermidi

Preparare degli scrub in casa è senza dubbio un modo efficace ed economico per prendersi cura di noi stessi. Sono molti gli ingredienti utili alla preparazione di esfolianti per il viso che regaleranno risultati straordinari dalla prima applicazione. Scopriamo alcune ricette fai da te di cui non potrete più fare a meno!

Scrub fai da te per pelle delicata

Uno scrub viso fai da te perfetto da applicare su pelli delicate e sensibili. Un esfoliante dalle proprietà straordinarie che si potrà preparare in modo semplice ed economico.

Scrub fai da te per pelle grassa

Le pelli grasse e spesse hanno necessità di essere esfoliate in profondità, questo scrub fai da te è il prodotto perfetto per ritrovare una pelle pulita, elastica e fresca.

Scrub fai da te per pelle secca



La pelle secca appare sempre opaca e spenta. Con questo scrub fai da te potrete ritrovarla piena di vigore e luminosissima.