Menù di Natale 2021 | Lenticchie con salsiccia: un atto d’amore!

Invece delle classiche lenticchie con il cotechino, per il pranzo di Natale puntate sulla salsiccia. Un piatto di sostanza, adatto a tutti

Se anche voi siete convinte che le lenticchie a Natale o Capodanno non possono mancare a tavola, perché sono buone c c’è chi dice che portano anche fortuna, ecco la ricetta di un secondo piatto goloso.

Sono le lenticchie con la salsiccia, una preparazione tutta sostanza da portare in tavola per tutta la famiglia.

Non propriamente un piatto dietetico e certamente non una ricetta vegetariana. Ma se non avete esigenze particolari, è tutto quello che serve per stare in compagnia. Un piatto rustico, della tradizione contadina: usate le lenticchie secche se avete tempo, altrimenti accelerate con quelle precotte. E per la salsiccia, scegliete voi se puntare su una naturale oppure aromatizzata, magari al finocchietto.

Lenticchie con la salsiccia, servitele con i crostoni

Il miglior modo per servire le lenticchie con la salsiccia è quello di preparare dei crostoni di pane casereccio abbrustoliti sulla griglia o in forno.

Ingredienti:

500 g salsiccia

300 g lenticchie secche

300 ml passata di pomodoro

1 cipolla bianca

1 carota

1 costa di sedano

50 ml vino bianco

500 ml acqua

1 rametto di rosmarino

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Sciacquate le lenticchie sotto l’acqua corrente e lasciatele a bagno per una mezz’oretta. Poi partite da un classico soffritto. Quindi pelate la carota, spellate la cipolla e pulite bene anche la costa di sedano eliminando tutti i filamenti. Poi tritate finemente tutte le verdure.

Scaldate l’olio in una pentola dal fondo spesso, versate il trito per il soffritto e fatelo cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti. Poi tritate gli aghetti di rosmarino e quando il soffritto è bello ammorbidito aggiungete le salsicce aggiungendo il rosmarino tritato.

->> LEGGI ANCHE: Lenticchie, il contorno delle feste perfetto: ecco gli errori da non commettere

Lasciate cuocere a fuoco medio per 5 minuti e a quel punto sfumate con il vino bianco. Non appena il vino è evaporato, unite anche le lenticchie fatte scolare bene.

Aggiungete la passata di pomodoro e tutta l’acqua, poi mescolate per amalgamare gli ingredienti e mettete il coperchio cuocendo per 45 minuti a fuoco basso. Non dovrebbe asciugarsi, ma nel caso aggiungete ancora un mestolo o due di acqua.

Passato il tempo giusto per la cottura, levate il coperchio, regolate di sale e di pepe, poi andate avanti ancora 35-40 minuti questa volta senza il coperchio. Spegnete e servite le lenticchie e salsiccia ancora calde.