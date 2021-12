Lenticchie, il contorno delle feste perfetto: ecco gli errori da non commettere

Tutti amano le lenticchie sotto le feste di Natale ma non tutti le sanno trattare e cuocere a dovere ecco gli errori da evitare



Le lenticchie sono uno dei contorni tipici delle feste. Un legume che ha un grandissimo valore proteico e che soprattutto nella notte di fine anno diventa celebre per le sue doti di porta fortuna. Un’ottima soluzione, ideale come contorno per il cotechino ma anche per tantissimi tipi di carne.

Un alimento che fa soprattutto bene alla salute: grazie alla grande quantità di ferro che contiene è ideale anche per le diete degli anemici.

Un contorno che proprio per il fatto che non prepariamo spesso possiamo però sbagliare: ecco alcuni consigli per evitare banali errori che possiamo commettere.

Lenticchie, i consigli da seguire per non commettere errori

Attenzione alla scelta e alla pulizia

La prima cosa a cui dobbiamo fare attenzione è quella della scelta della materia prima. Le lenticchie secche sono un prodotto a lunga conservazione e questo ci può fare incorrere in un prodotto vecchio. Le lenticchie, se troppo vecchie, possono avere due problemi: cuociono molto più lentamente e perdono la loro classica pellicina.

In questo modo rischiamo di avere una poltiglia in pentola. Attenzione anche alla pulizia: pulirle accuratamente ci evita di trovare fastidiosi residui mentre mangiamo.

Passiamo poi alla fase di ammollo che viene indicato bene nelle confezioni delle nostre lenticchie e a cui dobbiamo fare molta attenzione. Perché in questa fase si toglie la prima parte di acido fisico che blocca l’assorbimento dei minerali presenti nel cibo.

Attenzione alla cottura

Grande attenzione deve essere data alla cottura che può rischiare di rovinare il nostro piatto. Per prima cosa dobbiamo stare attenti a non far cuocere a fuoco troppo alt. Il rischio è di scuocere il nostro contorno delle feste. Una fiamma bassa invece ci permettere di ottenere la cottura desiderata.

Ultimo consiglio: aggiungere il sale, ma anche aceto o succo di limone se la ricetta lo richiede solo alla fine. Questi elementi sono acidi, rischierebbero di far rimanere dure le nostre lenticchie.