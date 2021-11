Menù di Capodanno 2021 | I segreti di un perfetto cotechino in crosta

Il secondo piatto più facile da preparare, ma anche quello più scenografico per il menù di Capodanno il cotechino in crosta



Il Natale è fatto anche di ricette classiche che non tramontano mai. Come il cotechino in crosta, un modo diverso di cucinare un ingrediente che davvero non può mancare. Invece di proporlo con le lenticchie, prepariamolo in un altro modo, servendolo con un purè di patate oppure delle carote brasate in padella.

Tutto quello che vi dovete procurare è un cotechino di ottima qualità, della pasta sfoglia (fatta da voi oppure già pronta) e degli spinaci.

Eventualmente li potete sostituire con delle cime di rapa o dei friarielli, ma il sapore è quello. Noi abbiamo aggiunto i pinoli ma qui sta bene anche l’uva passa.

Come preparare un perfetto cotechino in crosta

Questa è una ricetta semplice, ma i tempi sono importanti: la crosta del cotechino deve essere leggermente dorata, non abbrustolita. Quindi controllatela e non esagerate con la cottura.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

1 cotechino da 700 g

400 g di spinaci

1 spicchio di aglio

1 cucchiaino di peperoncino in polvere

30 g di pinoli

3 cucchiai di olio oliva extravergine

1 uovo

Preparazione:

Lavate e pulite gli spinaci, poi cuoceteli in una padella con lo spicchio di aglio, l’olio extravergine, i pinoli e il peperoncino. In 15, 20 minuti al massimo saranno pronti e a quel punto spegnete, lasciandoli raffreddare lontano dal fuoco.

Intanto però potete anche cuocere il cotechino in acqua bollente per 20 minuti, o comunque per il tempo indicato sulla confezione. Scolatelo e lasciatelo raffreddare.

A quel punto togliete la pelle al cotechino. Poi stendete il rotolo di pasta sfoglia e sulla base adagiate gli spinaci ormai raffreddati tenendovi lontani dai bordi. Piazzate al centro il cotechino, lasciato freddare, e arrotolate la pasta sfoglia su se stessa, sigillando bene tutto.

Poi spostate il cotechino rivestito dalla sfoglia su una leccarda già coperta con la carta forno. A vostro piacere potete decorare la superficie con delle altre strisce di sfoglia. Sbattete con una forchetta l’uovo e usatelo per spennellare tutta la superficie, cuocendo poi in forno per 25 minuti a 180° o comunque fino a doratura.

Quando è pronto, lasciate intiepidire leggermente per non rovinare le fetta al taglio e poi affettate, portandolo in tavola.