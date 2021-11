Pelle sempre più giovane? 5 segreti di bellezza che dovresti conoscere!

Avete l’obiettivo di mantenere una pelle sempre più giovane? Ecco 5 segreti di bellezza che nessuno vi ha mai detto ma che potrebbero davvero cambiare la vita del vostro viso!

Ogni giorno combattiamo contro l’invecchiamento cutaneo, un processo naturale che a volte viene accelerato da alcune cattive abitudini e da una beauty routine molto trascurata.

Sono moltissimi i trattamenti per il viso che si possono acquistare o anche preparare in casa, creme idratanti, sieri, booster, tonici, maschere viso e scrub esfolianti, tutti prodotti perfetti per prendersi cura di se stesse e rendere la pelle sempre più giovane.

Esistono però dei piccoli segreti di bellezza alla portata di tutte che forse non conosci ma che, se inseriti nella rouitine di skincare, potrebbero davvero regalarti risultati eccezionali.

Vuoi una pelle sempre più giovane? Affida il tuo viso a questi 5 semplici segreti di bellezza!

La pelle del viso è un bigliettino da visita che molto spesso può tradirci, soprattutto quando l’epidermide invecchia precocemente formando le prime rughe in giovane età. Frutto di genetica in parte, ma soprattutto di poca cura nel trattare la pelle e mantenerla con i giusti rimedi e prodotti di bellezza.

Esistono dei trattamenti fondamentali di cui non si dovrebbe mai fare a meno come l’esfoliante che con la sua azione meccanica riesce ad eliminare lo strato di cellule morte che rendono l’epidermide opaca e spenta e che senza dubbio agevolano l’invecchiamento cutaneo.

Lo scrub viso andrebbe applicato almeno una volta alla settimana ma ogni giorno la pelle andrebbe coccolata con trattamenti mirati.

Esistono poi dei piccoli segreti di bellezza, 5 in particolare che se conosciuti ed utilizzati riusciranno a mantenere la pelle sempre più giovane, ecco quali:

1- L’olio di Rosa Mosqueta

L’olio di Rosa Mosqueta è un olio vegetale che si può trovare facilmente in tutte le erboristerie, un prezioso elisir di bellezza e giovinezza per la nostra epidermide. Questo rimedio naturale vanta moltissime proprietà anti age e rigeneranti dell’epidermide, possiede inoltre una potente azione anti ossidanti che rende difficile la vita ai radicali liberi.

Quest’olio si potrà applicare puro sul viso umido, come un vero e proprio siero di bellezza e trattamento notturno, ma potrà essere aggiunto anche ai trattamenti in crema idratanti per potenziarne l’azione e rendere ogni prodotto di bellezza un potente anti età.

2- La Farina di avena

La farina di avena è un altro rimedio naturale molto semplice ma che rappresenta un importante segreto di bellezza utilizzato da moltissime donne ogni giorno. La farina di avena possiede infatti proprietà lenitive, i minerali presenti in essa sono ottimi per la salute della pelle, perfetta per chi ha la pelle infiammata da acne e ottima per preparare maschere di bellezza casalinghe per avere una pelle liscia e vellutata.

Ecco come preparare un’ottima maschera viso alla farina di avena, vi basterà seguire tutte le indicazioni del video tutorial!

3- Il ghiaccio

Un cubetto di ghiaccio può essere un ottimo tonificante per la pelle del viso. Passato sulle zone del viso soggette alla forza di gravità concorrerà a renderle più toniche e renderà l’epidermide luminosa. Il ghiaccio inoltre servirà come drenante sgonfiando il viso. Attenzione a non utilizzarlo in zone del viso delicate come la zona perioculare e a non passarlo direttamente sul viso senza averlo avvolto in una garza di cotone.

4- L’acqua del riso

L’acqua di cottura del riso è un vero concentrato di bellezza per la pelle. Essa potrà essere utilizzata come un tonico da picchiettare o vaporizzare sull’epidermide rendendola fortemente idratata, lenita e remineralizzata. Il risultato sarà davvero fantastico!

5- Gli occhiali da sole

Sembra assurdo che un paio di occhiali da sole possano rappresentare un segreto di bellezza per la pelle ma è proprio così. Non utilizzare delle lenti da sole costringerà a strizzare gli occhi agevolando la formazione di rughe frontali e zampe di gallina in modo precoce. Per questo sarà bene indossare sempre gli occhiali da sole quando la giornata lo richiede, un trattamento di bellezza importante ma alla portata di tutte!