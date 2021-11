Maria Chiara Giannetta: dalla laurea alla fotografia, 5 curiosità che non conosci

Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più amate dalle tv, ma sei davvero sicuro di conoscere ogni cosa sul suo conto? Ecco 5 cose che probabilmente non sai sulla protagonista di Blanca.

Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più amate del momento. Da quando ha portato in scena su Rai 1 Blanca, la prima protagonista non vedente di una fiction sul piccolo schermo nostrano, è entrata subito nel cuore dei telespettatori catturando tutti con le sue doti recitative.

Per questo motivo il pubblico che segue la fiction è curioso più che mai di conoscere maggiori dettagli sulla propria beniamina, che in onda racconta il personaggio che interpreta mettendo da parte se stessa. Per questo motivo abbiamo cercare ben 5 curiosità su Maria Chiara Giannetta. In modo tale da farvi conoscere l’attrice, oltre che il personaggio.

5 cose che probabilmente non conosci su Maria Chiara Gianetta di Blanca

Maria Chiara Gianetta è una giovanissima attrice, che ovviamente prima di debuttare sul piccolo schermo degli italiani (tra l’altro la sua prima apparizione è una partecipazione alla fiction di successo Don Matteo), ha studiato a lungo e molto duramente. La giovane attrice ha ovviamente studiato recitazione, ma non solo. Oltre alla sua passione che ha scelto di trasformare in un lavoro vero e proprio, Maria Chiara ha studiato filosofia e si è laureata all’Università di Foggia.

Oltre ad aver conseguito questo tipo di formazione, l’interprete di Blanca è una vera e propria appassionata di arte. Oltre alla recitazione, ama anche tanto la fotografia. Tant’è che spesso sul suoi profilo Instagram è solita condividere foto realizzate da lei.

La giovane artista è anche una divoratrice di libri, e non potrebbe essere altrimenti visto l’indirizzo presso cui ha scelto di formarsi. Il suo autore preferito? Philip Roth. Ma non solo arte. Maria Chiara è anche amante dello sport, sapevate infatti che è solita giocare a tennis? Probabilmente è questo sport che la aiuta ad avere una forma fisica invidiabile.

L’ultima curiosità sul suo conto, invece, riguarda la sfera sentimentale della sua vita. Lei non ha mai confermato di essere impegnata, ma secondo voci di corridoio, sembrerebbe essere felicemente fidanzata con un ragazzo conosciuto mentre studiava recitazione e chissà che un giorno non scelga di presentarlo pubblicamente.