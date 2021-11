Maschera viso al lievito di birra: il segreto di bellezza perfetto per l’inverno!

Una piacevolissima maschera viso al lievito di birra che trasformerà l’epidermide in pochi minuti. Scopriamo tutti le proprietà benefiche che questo ingrediente naturale dona alla nostra pelle e come preparare questa eccezionale ricetta di bellezza fai da te.

La natura ci dona sempre i suoi migliori frutti per prenderci cura della nostra salute e anche della nostra bellezza. Sono molti i trattamenti per pelle e capelli che si possono preparare in casa, prodotti che non hanno davvero nulla da invidiare ai cosmetici più blasonati.

Oggi scopriremo come il lievito di birra può diventare alleato della nostra pelle, soprattutto quella grassa e come con pochissimi centesimi e velocemente si potrà preparare una eccezionale maschera viso al lievito di birra di cui non potrete più fare a meno!

Lievito di birra: ecco perché è un importante alleato per la bellezza della nostra pelle

Il lievito di birra è un ingrediente estremamente semplice ma indispensabile per alcune ricette di cucina, e come vedremo potrebbe diventarlo anche davanti lo specchio.

Un concentrato di vitamine e minerali, ottimo per ritrovare una pelle compatta, luminosa e vellutata. Ottimo trattamento idratante e remineralizzante per l’epidermide la rende anche tonica, elastica e davvero molto luminosa.

Perfetto per prendersi cura della pelle grassa con pori dilatati perché in grado di regolare la produzione di sebo, restringere i pori e minimizzare i primi segni del tempo come anche quelli di espressione, soprattutto in prossimità del contorno occhi e labbra.

Il lievito di birra inoltre, potrà essere utilizzato nella sua versione fresca ( la classica in panetto presente nei banco frigo del supermercato) o anche sotto forma di integratore alimentare per la bellezza di pelle, unghie e capelli. Basterà rivolgersi ad un’ottima erboristeria o alla propria farmacia di fiducia.

Come preparare ed applicare una maschera viso al lievito di birra perfetta da utilizzare nei mesi invernali

Il lievito di birra potrà diventare un trattamento di bellezza per il viso sotto forma di maschera. La preparazione di una preziosa emulsione da applicare su viso e collo sarà davvero molto semplice.

La ricetta prevede due soli ingredienti, il lievito di birra fresco e l’acqua. La semplice acqua però, potrà essere sostituita nella stessa quantità da un idrolato di piante o fiori, come quello di rosa o nel caso di pelle grassa, da quello di rosmarino.

Scopriamo come preparare la maschera viso al lievito di birra seguendo il video tutorial!

Basterà applicare la maschera sul viso completamente pulito, lasciarla in posa per circa 20 minuti e risciacquare il viso con abbondante acqua tiepida.