Pelle e olio d’oliva: tutti i trattamenti e i benefici

L’olio di oliva è un rimedio naturale alla portata di tutti, ma davvero è indicato per prendersi cura della nostra pelle? Scopriamone tutti i benefici e i trattamenti di bellezza fai da te.

L’olio di oliva è un ‘vanto’ italiano esportato in tutto il mondo, un rimedio naturale ricchissimo di proprietà benefiche, sia per il nostro organismo ma anche per la nostra epidermide.

Sono diversi in benefici di cui potremo godere se applicato sulla pelle o inserito in trattamenti di bellezza casalinghi in particolare per il viso ma anche per il corpo.

Pelle e olio di oliva: quali sono le qualità che lo rendono un trattamento perfetto

L’olio di oliva è un rimedio naturale ricco di benefici anche per la nostra epidermide e in particolare possiede proprietà idratanti, elasticizzanti, tonificanti e anti ossidanti, un vero e proprio ‘booster’ di benessere per la nostra pelle.

Ricco di vitamina E (Tocoferolo) e vitamina A (Retinolo) è un validissimo aiuto nella lotta contro i radicali liberi e dunque un eccellente ingrediente anti age. Contiene inoltre i polifenoli degli anti ossidanti naturali.

La vitamina A regala all’olio di oliva un potere rigenerante dei tessuti mentre la vitamina E agisce contrastando direttamente l’azione dei radicali liberi.

Come utilizzare l’olio di oliva nella skincare routine del nostro viso e del corpo

Sono diverse le funzioni e i trattamenti a base di olio di oliva che si possono dedicare alla nostra pelle. Eccone alcuni davvero semplici ed efficaci da praticare!

Olio di oliva come struccante naturale

L’olio di oliva applicato sul viso umido con i polpastrelli, ed in particolare su occhi e bocca, riuscirà ad eliminare ogni traccia di makeup e impurità dal nostro viso. Funzionerà come il miglior struccante bifasico lasciando la pelle meravigliosamente morbida.

Olio di oliva come esfoliante

Si potrà utilizzare l’olio di oliva per preparare un ottimo scrub per il corpo, miscelandolo in parti uguali con un olio un poco più leggero come quello di semi di girasole e addizionandolo di una parte esfoliante che potrà essere costituita da sale fino da cucina o zucchero.

Basterà applicare lo scrub sulla pelle umida appena dopo la doccia e risciacquare, la pelle resterà liscia e vellutata.

Olio di oliva idratante viso e corpo

Applicato sul viso umido e sul corpo appena dopo il bagno o la doccia l’olio di oliva sarà un ottimo idratante. L’acqua veicolerà le molecole dell’olio attraverso l’epidermide permettendogli di penetrare.

Olio di oliva per un massaggio tonificante

Si potrà utilizzare l’olio di oliva per un massaggio tonificante del viso abbinato per esempio ad un Jade Roller, perfetto per stimolare i tessuti e i muscoli facciali.

Come preparare una crema per il viso e per il corpo a base di olio di oliva: il video tutorial

Seguendo questo video tutorial potrete preparare un’ottima crema per viso e corpo a base di olio di oliva. Un trattamento semplice ed economico da preparare ma che regalerà risultati immediati!