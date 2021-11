Natale 2021, calamari ripieni al pomodoro: un secondo piatto da intenditori

Se sulla vostra tavola a Natale e nel resto delle feste il pesce non possono mancare i calamari ripieni al pomodoro

Non sarebbe Natale e nemmeno Capodanno senza il pesce in tavola. Tanti piatti, tante soluzioni, tante ricette che fanno subito convivialità. Come i calamari ripieni al pomodoro, un secondo piatto della tradizione con molte varianti

Una ricetta che può essere preparata sia con i calamari che con i totani, ma i primi sono più teneri e quindi più adatti anche ai bambini. Potete usare i pomodori pelati, quelli freschi quando è stagione (quindi non a Natale) oppure direttamente la passata, il gusto finale non cambia.

Ingredienti:

4 calamari

180 g di tonno sott’olio

1 uovo

60 g di mollica di pane

60 g di parmigiano reggiano

2 spicchi di aglio

250 g di pomodori pelati sgocciolati

1 cucchiaino di peperoncino

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

10 ml di latte

1 ciuffetti di prezzemolo

sale q.b.

Calamari ripieni al pomodoro

Quella dei calamari ripieni al pomodoro è una ricetta intelligente per mille motivi, ma uno più di tutti. Se usate un po’ più di pomodoro, potete usare la salsa anche per condire un piatto di pasta e così con una sola preparazione avrete un pranzo completo.

Preparazione:

Cominciate a lavare i calamari. Poi staccate i tentacoli dalle sacche, tenendo da parte queste ultime. Tritate i tentacoli, rosolandoli poi in una padella piccola con uno spicchio d’aglio e 2 cucchiai di olio. Bastano 4-5 minuti, poi togliete dal fuoco e lasciate intiepidire.

In una ciotola ampia versate i tentacoli ormai freddi, l’uovo intero, la mollica di pane ammollata nel latte e strizzata, un ciuffo di prezzemolo tritato, il parmigiano grattugiato e un pizzico di sale. Cominciate a mescolare e poi aggiungete anche il tonno sgocciolato e schiacciato.

Amalgamate bene, poi riprendete le sacche dei calamari e con un cucchiaino riempitele con il ripieno. Quindi basterà richiudere le sacche e fissarle con degli stecchini. Il nostro consiglio è quello di bucherellare le sacche con uno stecchino: servirà a non farle esplodere in cottura, mantenendo intatto il ripieno.

A quel punto scaldate una padella con gli altri due cucchiai di olio, aggiungete uno spicchio d’aglio tritato, un cucchiaino di peperoncino e un pizzico di sale. Poi versate i pelati già schiacciati e sminuzzati e cuocete per 5-6 minuti.

Quindi aggiungete in padella anche i calamari farciti. Coprite la padella con un coperchio e cuocete per circa 30 minuti a fiamma bassa. Quando i calamari sono cotti, spegnete, lasciateli riprendere 5 minuti lontano dal fuoco e serviteli, versando su ognuno un po’ del sugo di cottura.