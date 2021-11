Gold Mask fai da te: il trattamento eccezionale per una pelle luminosa!

La Gold Mask è uno dei trattamenti per il viso più in voga e blasonato. Che ne dite di prepararne una davvero portentosa in casa? Scopriamo gli ingredienti e l’applicazione di questa eccezionale maschera per il viso.

Se cercate un trattamento per la pelle del viso che combatta l’azione dei radicali liberi e vi regali un incarnato luminoso e compatto, la Gold Mask è quello che fa per voi.

La maschera oro che ha conquistato milioni di donne oggi potrai averla con davvero pochissimi centesimi ed ottenere il massimo dei benefici per la pelle del tuo viso con una spezia, paragonata all’oro per la sua preziosità, la curcuma.

La Gold Mask alla curcuma, una maschera di bellezza davvero portentosa alla portata di tutti!

Avete bisogno di un trattamento anti age per il vostro viso e vi piacerebbe trattarlo con una maschera di bellezza? Non perdete l’opportunità di preparare in casa un Gold Mask, prodotto di punta di moltissime case cosmetiche.

La curcuma sarà la protagonista principale, ma non la sola, di questa ricetta di bellezza, questo per le sue tantissime proprietà benefiche per l’epidermide.

La sostanza contenuta in questa spezia, la curcumina, presenta infatti moltissimi benefici per la pelle:

-è un potente idratante

-combatte la comparsa delle rughe

-lenisce le infiammazioni

-tonifica l’epidermide

-rende la pelle luminosa

-regola la produzione di sebo

-è ottima per ridurre le occhiaie

Scopriamo come preparare in modo semplice la Gold Mask con ingredienti casalinghi, una maschera che potrai applicare anche sulle mani per coccolarle durante l’inverno.

Il video tutorial da seguire passo dopo passo per preparare la Gold Mask

Gli ingredienti per la maschera:

-1 cucchiaino di curcuma in polvere

-1 cucchiaino di latte

-1 cucchiaino di miele

-2 gocce di olio essenziale di arancio

-½ cucchiaino di farina di riso

La maschera andrà applicata sul viso con un pennello, senza risparmiare la zona del contorno occhi e si potrà lasciare in posa per un minimo di 20 minuti.

Se si soffre di allergia o si è sensibili agli oli essenziali o alle spezie, sarà meglio consultare il proprio medico prima di utilizzare una maschera di bellezza preparata in casa.