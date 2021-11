La verità di Elisa Isoardi: ecco perchè si è allontanata dalla tv

Elisa Isoardi torna in tv come ospite di Domenica In e svela perchè dopo l’Isola dei Famosi si è allontanata dal piccolo schermo.

Elisa Isoardi è tornata in tv. La conduttrice è stata ospite della puntata di Domenica In trasmessa oggi 21 novembre. Bellissima e in perfetta forma, nel salotto di Mara Venier, la Isoardi si è raccontata tra lavoro e vita privata ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita privata e professionale.

Nel salotto di Mara Venier, la Isoardi ha parlato di lavoro ammettendo che ha una gran voglia di tornare a lavorare e, ripensando agli amori del passato, ha parlato anche dell’ex fidanzato Matteo Salvini.

Elisa Isoardi: “Sono in pausa forzata”. Poi i ringraziamenti alla Rai

Per anni, Elisa Isoardi è stato un volto di Raiuno. Tra gli ultimi programmi condotti non può non essere citata La prova del cuoco, la trasmissione raccolta in eredità da Antonella Clerici. Dopo la chiusura del programma, la Isoardi ha deciso di tuffarsi in nuove esperienze.

Prima si è trasformata in ballerina partecipando a Ballando con le stelle e poi in naufraga partendo per l’Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi per poi essere costretta ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio all’occhio. Dopo l’Isola, i fans si aspettavano di vederla nuovamente in tv, ma per ora non è ancora arrivata la proposta giusta.

“Sono un po’ ferma ma ho fatto un sacco di cose ho fatto ciò che non riuscivo a fare quando facevo televisione. Dato che ho avuto questa pausa forzata ho fatto il giro d’Italia, sono andata dalla mia mamma, in montagna a camminare”, ha dichiarato nel salotto di Mara Venier.

Poi un ringraziamento alla Rai: “Io dico grazie per tutto quelli che mi ha dato la Rai, per tutto l’affetto che sento in strada, non l’ho mai detto. Ora da grande lavoratrice, mi piacerebbe tanto poter tornare a lavorare”.

Infine, la conduttrice ha anche parlato di Matteo Salvini: “Eravamo due persone che si amavano. Lo ricordo sempre con affetto e con sorriso. Se ho nostalgia di lui? Ho nostalgia di quei tempi, sì. Ho nostalgia dell’amore. Io ricordo solo le cose belle e quando si parla di lui ancora mi brillano gli occhi”.