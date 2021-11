E’ stata una delle professoresse dell’Eredità più amate: ecco com’è e cosa fa oggi

Chi si ricorda di Roberta Morise? È stata una professoressa ta le più amate dell’Eredità nonché dell’ex compagna di Carlo Conti. Scopriamo cosa fa oggi.

Roberta Morise è nota a molti come conduttrice televisiva. La sua carriera televisiva, però, anche se è iniziata altrove, è stata lanciata in modo decisivo dal famoso programma l’Eredità. Programma a cui la Morise è arrivata dopo la partecipazione a Miss Italia.

All’Eredità è stata in grado di farsi amare al punto da diventare una delle professoresse più apprezzate. A ciò si è aggiunto sicuramente l’interesse dato dalla relazione nata con Carlo Conti e durata per diversi anni. Ma cosa fa oggi la Morise? Dopo la rottura con Conti e diverse polemiche relative ai motivi che hanno portato alla fine dell’amore tra loro, la sua vita è infatti andata avanti. Scopriamo come e soprattuto con chi.

Roberta Morise: cosa fa oggi una delle professoresse dell’Eredità

Dopo una storia d’amore molto lunga con Carlo Conti e terminata per diversi motivi tra i quali spiccano il suo non volersi sposare (successivamente, come sappiamo è andato all’altare con l’attuale moglie) e ad altri problemi personali, Roberta Morise è stata spesso sotto i riflettori per alcune storie sentimentali con personaggi più o meno noti e per tanti flirt attribuitigli ma che ha sempre smentito.

Ovviamente, è nota al grande pubblico anche come conduttrice, in particolare del programma “I fatti vostri”. Sono in molti, però, a chiedersi come sia andata nel tempo la sua vita sentimentale.

Dopotutto, le tante interviste rilasciate ai tempi della rottura con Carlo Conti hanno inevitabilmente acceso la curiosità in chi la seguiva e continua ancora oggi ad interessarsi a lei.

La Morise, negli anni, si è infatti legata a Luca Tognola con il quale si è poi lasciata per incompatibilità caratteriali. Ci sono stati anche altri flirt ma ciò che conta è che oggi ha finalmente trovato la stabilità che cercava. E lo ha fatto al fianco dell’imprenditore Giulio Fratini con il quale sta ormai da tempo e che lei stessa ha dichiarato essere il suo compagno.

I due si sono incontrati grazie ad un’amica comune che ritenendoli affini decise di farli conoscere. Una storia nata come tante altre, quindi, e che nella semplicità ha trovato solidi basi a cui affidarsi.

La relazione, è ormai stata resa ufficiale da un po’. Tuttavia, entrambi hanno deciso di viverla con la giusta dose di entusiasmo ma anche con un occhio molto attento alla privacy. I due si sono infatti mostrati più volte reticenti a farsi vedere troppo in giro, evitando il più possibile di mettersi in mostra.

Probabilmente per poter vivere serenamente la loro storia, evitando così l’influenza mediatica che presto o tardi finisce con il pesare su ogni storia d’amore.

L’ex professoressa dell’Eredità oggi, è quindi una nota conduttrice televisiva si può dire una donna professionalmente realizzata e sentimentalmente appagata.