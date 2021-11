Maria De Filippi e Mara Venier, scontro all’ultimo sangue: Mediaset torna alle origini

Tra Maria De Filippi e Mara Venier è scontro all’ultima sangue, con Mediaset che festeggia per essere tornata alle origini di un tempo.

Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani e per molti anni è andata in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Quest’anno la tradizione sarebbe dovuta continuare, ma a causa di un imprevisto, Mediaset le aveva chiesto di andare in onda la domenica con Amici almeno per il tempo di poter realizzare il primo programma di Anna Tatangelo, Scene di un matrimonio.

Gli ascolti però hanno confermato che questa scelta era tutt’altro che sbagliata. Tant’è che l’azienda, per la prima volta dopo anni, è riuscita a primeggiare contro Mara Venier, che per anni è stata la regina indiscussa della domenica.

Ora gli ascolti sembrano andare verso una nuova direzione e per questo motivo, presi dalla curiosità, abbiamo voluto chiedere agli utenti della rete di votare la loro regina della domenica, chiedendo se preferiscono guardare Domenica In o le avventure degli allievi di Amici 21.

Le risposte non sono di certo mancate ed ecco chi ha avuto la meglio tra Maria De Filippi e Mara Venier.

Mara Venier vs Maria De Filippi: chi è la Regina della Domenica?

Prima di rivelare qual è stata la preferenza degli utenti della rete, è bene fare alcune dovute precisazioni. La prima è che questo sondaggio è stato unicamente stilato con lo scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio del pubblico sulle due professioniste in questione, che da anni portano sul piccolo schermo degli italiani prodotti di qualità.

Il risultato è stato stilato, ovviamente, in base ad una media di voti ricevuti e trovate le relative percentuali in fondo a questo articolo. Detto ciò, vediamo chi è la regina della domenica secondo gli utenti della rete che hanno scelto di prendere parte a quest’iniziativa tutta social.

Gli utenti della rete non hanno avuto alcun dubbio. In quanto come potete vedere dalla media dei voti ricevuti, a vincere è stata Maria De Filippi che ha raccolto il maggior numero di voti. Gli utenti della rete hanno amato la svolta che Mediaset ha realizzato in queste settimane. Tant’è che è tornata alle origini, riuscendo a primeggiare tra i gusti del pubblico del piccolo schermo. Cosa che non succedeva da anni.

Decisamente un bel risultato quello raggiunto dalla moglie di Maurizio Costanzo, che è pronta ancora una volta a scovare nuovi talenti. Ciò ovviamente non toglie che il programma di Mara Venier sia di qualità ed ugualmente apprezzato dal pubblico del piccolo schermo, che scelgono di seguirla con amore da anni.