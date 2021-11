Capelli Bicolore: la tendenza estiva da reinterpretare a Natale 2021

I capelli bicolore sono stati un vero e proprio status symbol per coloro che sono stati adolescenti a cavallo tra gli anni 90 e i 2000. In tempi recenti questa tendenza è tornata di gran moda ma si è evoluta in maniera imprevedibile.

Nel 2021 i corsi e i ricorsi storici in fatto di tendenze capelli stanno tettando legge. Se il french bob di Amelie Poulain e il mullet anni 80 sono tornati in tutto il loro splendore, non ci si deve stupire se molte influencer hanno riscoperto i capelli bicolor!

Il concetto alla base di questa particolare tecnica di tintura dei capelli sta nel creare un forte contrasto di colore tra due parti della chioma, une delle quali è in genere di dimensioni minori rispetto all’altra.

Nel corso della scorsa estate molte influencer di primo piano come Belen e Giulia De Lellis hanno optato per una colorazione molto delicata delle ciocche intorno al viso, al fine di creare in interessantissimo gioco di luci e ombre intorno agli zigomi.

Si trattava però di colpi di luce piuttosto che di veri e propri capelli bicolore: entrambe hanno optato per sfumature delicatissime che non si distanziavano molto dal colore di base della chioma.

Passata l’estate, e con essa il desiderio di un look capelli che sia il più naturale possibile, possiamo invece lasciarci tentare dal desiderio di un hairstyle bicolor very strong, in grado di dare alla capigliatura una personalità assolutamente unica.

Come si portano i capelli bicolore nel 2021?

L’idea di fondo dei capelli bicolore è che i capelli tinti e quelli naturali non si debbano confondere. Anche nel caso che l’intera chioma sia tinta, dev’essere tinta in maniera che i due colori rimangano ben distinti tra loro.

Anche se il modo più semplice di immaginare questa tinta è l’accostamento di due colori classici, magari uno più scuro e uno molto più chiaro, non bisogna proibirsi a priori la possibilità di osare cono colorazioni chiaramente artificiali.

Si tratta di un look perfetto per le ragazze giovani che vogliono distinguersi dalla massa e non hanno ancora dei limiti di look imposti dal posto di lavoro oppure dalla frequentazione di ambienti molto formali.

Per quanto riguarda la scelta del colore, l’ideale è optare per una tinta che si armonizzi con il colore della pelle, quinci in particolare con il suo sottotono.

Rosa, arancioni e rossi sono perfetti per le donne dal sottotono caldo (che stanno bene con gioielli d’oro giallo e rossetti color pesca) mentre per le donne dal sottotono freddo (che spiccano con rossetti rosa e gioielli d’oro bianco) sono da preferire colori freddi come il blu o il viola.

Per rimanere “sul classico” ottenendo comunque un look d’effetto basta spingersi un po’ più in là con la schiaritura dei capelli. L’ideale è arrivare a un biondo molto chiaro, quasi cenere, sul ciuffo di capelli che incornicia il viso, mantenendo del colore naturale il resto della chioma.

Se sui capelli castani o biondo scuro l’effetto è comunque molto elegante, sui capelli neri o molto scuri questo look potrebbe trasmettere delle sfumature rock punk. Potrebbero piacere moltissimo alle fan dei Maneskin ma potrebbero far storcere il naso a chi puntava a un risultato meno “strong”.

Bisogna anche dire che partire da una base soltanto decolorata, o comunque tinta di un biondo piuttosto naturale, permette di sbizzarrirsi con ogni tipo di colore nei mesi successivi, soprattutto utilizzando tinture temporanee e shampoo coloranti. Si tratterebbe quindi della tinta perfetta come “punto di partenza” dal quale cominciare a sperimentare tanti look differenti.

Al momento di realizzare la tintura dei capelli secondo un progetto “bicolor” l’ideale è capire sempre qual è l’obiettivo di fondo che si vuole raggiungere e valutare anche di utilizzare la tendenza dei capelli bicolor per eseguire un french balayage molto definito.

In questo caso però non ci si potrà limitare a tingere o a decolorare soltanto i ciuffi anteriori dei propri capelli: si dovrà chiedere al parrucchiere di fare un approfondito lavoro di progettazione e di styling sull’intera chioma, capendo come poter gestire luci e ombre in maniera da mettere in risalto i punti forti del viso.