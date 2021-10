By

Avete mai visto la casa da sogno di Mara Venier? La conduttrice di Domenica In vive con il marito Nicola Carraro in un nido d’amore stupendo.

Dove vive Mara Venier? In quale zona di Roma si trova la splendida casa della conduttrice di Domenica In che, sui social, mostra spesso alcuni degli ambienti come la cucina, il salone e il terrazzo? Mara Venier, insieme al marito Nicola Carraro, ha scelto di vivere a Roma dove vivono anche i figli Elisabetta Ferracini che l’ha resa nonna di Giulio che oggi ha da poco compiuto 18 anni e Paolo Capponi che l’ha resa nonna del piccolo Claudio.

Casa Mara Venier: un attico stupendo con una vista mozzafiato su Roma

Mara Venier, quando non lavora, ama condividere sui social alcuni momenti della sua vita. Tra le varie storie di Instagram, così, spunta anche qualche immagine della sua splendida casa. La conduttrice vive in un meraviglioso attico che ha una vista mozzafiato su Roma.

La foto che vedete qui in alto è stata scattata dal terrazzo di Mara Venier lo scorso anno quando la conduttrice era alle prese con un infortunio alla gamba. Il terrazzo, con il pavimento in coccio, offre una vista meravigliosa della capitale.

Com’è arredata, invece, la casa all’interno? Il luogo più frequentato dalla signora Venier è sicuramente la cucina. Essendo un’ottima cuoca ama preparare ottime cene per amici e parenti. La zona notte è arredata con colori neutri mentre inella zona giorno troviamo due divani e tende chiare come potete vedere dalla foto qui in basso.

La casa rispecchia lo stile e la semplicità di Mara Venier che con il suo sorriso rassicurante, da anni, entra nelle case degli italiani regalando gioia e spensieratezza. Tornata nella propria casa, la conduttrice si gode la tranquillità degli ambienti che mostra sui social ai fan che amano vederla nella vita quotidiana quando dedica il suo tempo al marito, ai figli e ai suoi grandi amori, i nipoti Giulio e Claudio.