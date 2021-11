Mani in inverno: gli errori che rovinano la nostra pelle

By

Le nostre mani in inverno sono sottoposte allo stress delle basse temperature che le mette a dura prova ogni giorno. Scopriamo gli errori che non si dovrebbero mai commettere nella skincare e nei trattamenti per avere sempre mani perfette anche con il gelo!

Le mani sono considerate un biglietto da visita molto importante e questo non soltanto per ciò che riguarda lo stato delle unghie più o meno curate ma anche e soprattutto per l’aspetto dell’epidermide che dovrebbe essere sempre vellutata e morbida.

Le basse temperature però provano in modo importante la pelle delle mani che potrà apparire secca, screpolata, irritata e arrossata anche soltanto dopo una semplice passeggiata all’esterno. Ecco gli errori che non dovrebbero mai essere riguardo le mani in inverno.

Come prendersi cura delle mani in inverno: gli errori da non commettere assolutamente!

Se volete mani perfette, morbide e curate, attenzione a non commettere uno o più di questi errori!

1- Lavare troppo spesso e in modo aggressivo

Anche se negli ultimi anni a causa della Pandemia, il lavaggio delle mani è diventato uno degli strumenti più importanti per limitare la diffusione del virus Covid-19, lavare le mani troppo spesso e con detergenti aggressivi potrebbe danneggiare seriamente l’epidermide.

Sarà una buona scelta continuare a detergere le mani ogni qual volta lo si consideri necessario, ma scegliendo un detergente che nella loro formulazioni non contengano tensioattivi troppo aggressivi. Perfetti tutti i saponi liquidi o solidi di brand Bio ed ecologici.

2- Non utilizzare la crema mani

Utilizzare la crema mani dovrebbe diventare una vera mania durante l’inverno, non utilizzarla sarebbe un errore molto grave. Le mani infatti idratate con un buon prodotto più volte al giorno appariranno sempre idratate, morbide e protette.

3- Non fare lo scrub

Anche lo scrub esfoliante è un trattamento importantissimo per la bellezza delle nostre mani. Basterà anche creare un buon esfoliante con una ricetta casalinga per averle sempre morbide e vellutate.

4- Non regalare un trattamento urto

Regalare alla pelle delle mani un trattamento d’urto notturno se non ogni sera a sere alterne, sarà fondamentale in inverno. Perfetti gli impacchi di burri e oli vegetali come quello di Karitè o di Cocco o anche di semplice olio di oliva.

Dopo aver applicato e massaggiato il rimedio naturale su mani e polsi, si potranno indossare dei guanti bianchi di cotone e tenere su l’impacco durante il riposo notturno. Al risveglio l’epidermide delle mani apparirà eccezionalmente morbida, lenita ed idratata.

5- Non asciugare bene le mani

Uno degli errori più comuni che danneggiano la pelle delle mani durante l’inverno è quello di non asciugarle perfettamente dopo il lavaggio. Le mani ancora umide soffriranno in modo maggiore le basse temperature screpolandosi con più facilità.

6- Non utilizzare i guanti

Indossare i guanti di lana durante le fredde giornate invernali sarà un vezzo ma anche una necessità per tenerle sempre curate e bellissime!