Smokey eye Bordeaux: il makeup perfetto per occhi chiari

Gli occhi chiari possono essere magnetici quanto glaciali, ma il giusto makeup potrà esaltare la loro bellezza in modo impeccabile. Scopriamo come realizzare un bellissimo smokey eye bordeaux, una tonalità di ombretto perfetta per occhi verdi e azzurri.

Ad ogni occhio il suo ombretto e questa è una delle regole base del makeup occhi che ogni donna dovrebbe conoscere. Come per l’abbigliamento, anche nel trucco esistono colori ideali per un tipo di incarnato o per un colore di iride in particolare.

Per gli occhi chiari, i colori di ombretto in grado di esaltarne la bellezza sono senza dubbio tutti i rosa, i ramati, i mattone con sottotono rosso e naturalmente il bordeaux e il borgogna, delle tonalità molto decise ma che se sfumate in modo perfetto sapranno regalare agli occhi chiari, profondità, dolcezza e fascino. Scopriamo come preparare gli occhi al makeup e come realizzare un bellissimo smokey eye bordeaux perfetto da sfoggiare anche in occasione delle prossime festività natalizie.

Come preparare gli occhi al makeup: i passaggi da non dimenticare

La pelle degli occhi, come quella del viso, andrà preparata al makeup, dopo essere stata detersa ed idratata perfettamente. Inutile sottolineare quanto sia importante struccarsi in modo impeccabile alla sera, eliminando ogni traccia di makeup, anche quello più tenace come il mascara. Proprio il mascara potrebbe rappresentare il prodotto più difficile da eliminare e bisognerà farlo con la giusta tecnica.

Una volta che il trucco sarà stato eliminato perfettamente, si potrà passare alla detersione che potrà essere fatta con un detergente che prevede risciacquo o anche con un’ottima acqua micellare. Il nostro consiglio è quello di risciacquare con acqua tiepida ogni prodotto utilizzato per la detersione, anche quelli che non lo prevedono. Questo per evitare di sensibilizzare gli occhi, una parte così delicata del nostro viso.

Dopo aver deterso la zona perioculare, andrà tonificata e sarà perfetto un idrolato di rosa o di hamamelis picchiettato delicatamente con un dischetto di cotone.

Un siero e una buona crema contorno occhi saranno un’ottima base per il makeup. Sarà importantissimo idratare la pelle proprio per permettere la buona riuscita del trucco.

Smokey eye Bordeaux: come realizzarlo passo dopo passo

Se avete gli occhi chiari, questo trucco sulla tonalità del bordeaux sarà senza dubbio perfetto per voi e vi regalerà lo sguardo magnetico che avete sempre desiderato.

Lo smokey eye poi, è un tipo di makeup davvero molto intenso che prevede delle bellissime sfumature e la possibilità di rendere lo sguardo profondo.

Seguendo tutte le istruzioni della bravissima makeup artist del canale YouTube Alyna Makeup potrete realizzare questo trucco femminile e raffinato in modo molto semplice.