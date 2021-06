Struccarsi alla perfezione: ecco gli errori che non dovresti commettere!

Struccarsi alla perfezione è forse più importante che truccarsi in modo impeccabile. Scopriamo gli errori da non commettere mentre ci si strucca.

Quando ci si trucca, ci si strucca, questo un motto che le nostre nonne hanno tramandato alla maggior parte di noi e che dovremmo mettere in pratica ogni giorno, anzi nello specifico, ogni sera prima del riposo notturno.

Lasciare il viso sporco e con residui di makeup danneggerà la pelle in modo importante, soprattutto se lo si fa con una certa abitudine. Ma anche quando ci si strucca regolarmente si può incorrere in errori che potrebbero compromettere lo stato di salute e bellezza dell’epidermide e non solo.

Struccarsi: ecco perché è fondamentale farlo ogni sera

Eliminare ogni residuo di makeup dopo aver vissuto una giornata piena di impegni lavorativi o familiari è un gesto fondamentale se si vuol mantenere una bella pelle, sempre giovane e fresca.

La pelle durante il riposo notturno ha la possibilità di rigenerarsi, fare il pieno di ossigeno, distendersi e assorbire tutte le proprietà dei trattamenti di bellezza che applichiamo alla sera. Tutto questo non sarà possibile se ci si lascia avvolgere dalle braccia di Morfeo senza struccarsi.

Sarà bene dedicare sempre alla sera uno spazio per struccare viso, occhi e labbra, fosse anche passando un semplice olio vegetale con un dischetto di cotone. Esistono però eccezionali prodotti semplici da applicare e velocissimi nell’eliminare ogni traccia di trucco, anche la più tenace.

Come struccarsi: gli errori che non dovresti mai commettere

Ogni sera, anche se si rincasa a tarda ora, si dovrà avere l’abitudine di struccarsi ritrovando un momento da dedicare a se stesse per donare alla pelle freschezza, idratazione e luminosità.

Ci sono errori che però non andrebbero mai commessi nell’eliminare ogni traccia di trucco da occhi, viso e labbra, ecco i 4 principali:

1- Utilizzare le salviette

Le salviette struccanti, possono rappresentare uno step iniziale nello struccarsi e non l’unica. Queste salviette, se da un lato risultano essere molto pratiche, non sono efficaci nel rimuovere il trucco e la loro formulazione non sempre ideale per la salute e la bellezza dell’epidermide. Le salviette potranno quindi essere utilizzate come step iniziale per eliminare il grosso del makup da viso, occhi e labbra.

2- Non struccare le ciglia

Un errore che si commette molto spesso è quello di non dedicarsi con cura a struccare gli occhi, soprattutto l’arco cigliare superiore dove il mascara si deposita alla base delle ciglia indebolendole e aprendo la possibilità anche ad infezioni a carico degli occhi.

3- Non usare il prodotto giusto

Il prodotto struccante dovrà essere scelto in base alla tipologia di makeup che si è soliti utilizzare. Se per esempio ci si limita ad un makeup semplice con una base leggera, un mascara sulle ciglia ed un gloss, potrà bastare uno struccante semplice.

Se al contrario siete abituate a sfoggiare un trucco occhi intenso come uno smokey eye o una base trucco formata da primer, fondo, correttore, la scelta più adatta sarà lo struccante bifasico, un prodotto formulato con una parte acquosa e una parte oleosa che eliminerà ogni traccia di makeup con estrema facilità.

4- Non risciacquare

Qualsiasi prodotto si utilizzi per struccare occhi, viso e labbra, andrà sempre risciacquato con l’ausilio di un detergente viso delicato, in questo modo la pelle sarà pronta per l’applicazione di trattamenti idratanti o nutrienti.